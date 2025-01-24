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Суд відправив під варту організатора корупційної схеми під час ремонту водогону на Дніпропетровщині

Ідеться про реконструкції водогону в Кам’янському районі.

Суд відправив під варту організатора корупційної схеми під час ремонту водогону на Дніпропетровщині
камера
Фото: Макс Требухов

Слідчий суддя ВАКС відправив під варту організатора групи, яка під час війни заволоділа 129 млн грн, виділеними на відновлення критичної інфраструктури Дніпропетровської області.

Про це повідомила Спеціалізована антикорупційна прокуратура.

Як альтернативу підозрюваний може внести 60 млн грн застави.

У САП нагадали, що зловмисники посприяли перемозі в тендері щодо реконструкції водогону в Кам’янському районі підконтрольної фірми.

Відповідно до договору на проведення реконструкції переможець мав закупити трубну продукцію. Проте з’ясувалося, що її закупівля відбулась у виробника за ринковими цінами, а згодом товар перепродали комунальному підприємству за завищеною більш ніж втричі ціною. Реалізація цієї схеми призвела до завдання комунальному підприємству збитків на суму понад 129 млн грн, якою учасники злочину заволоділи та розпорядилися на власний розсуд. 

Бенефіціарним власником товариства-переможця був місцевий підприємець, який перебував у розшуку ФБР за вчинення майнових злочинів. 

  • Днями НАБУ і САП повідомили про підозру чотирьом особам за створення організованої злочинної групи і заволодіння 129 млн гривень, виділених на відновлення критичної інфраструктуру в Дніпропетровській області.
  • Центр протидії корупції повідомляв, що у справі фігурує бізнесмен Леонід Дубинський.
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