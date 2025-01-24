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Армія РФ атакувала Дніпропетровщину дронами і била з артилерії

Пошкоджені будинки, АЗС та газогін.

Армія РФ атакувала Дніпропетровщину дронами і била з артилерії
обстріли Нікополя
Фото: Сергій Лисак

Упродовж дня російська армія атакувала Нікопольський район Дніпропетровщини дронами-камікадзе та била з артилерії. 

Про це інформує очільник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.

"Протягом дня на Нікопольщині під ударом були райцентр, Мирівська і Марганецька громади. Ворог цілив дронами-камікадзе та артилерією", — ідеться у повідомленні. 

Унаслідок обстрілів пошкоджені АЗС, 2 приватні будинки, господарська споруда, газогін і лінія електропередач. 

Загиблих та постраждалих немає.

  • Унаслідок дронових атак РФ на цивільні авто в Сумській області постраждали троє людей.
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