Армія РФ атакувала Дніпропетровщину дронами і била з артилерії

Упродовж дня російська армія атакувала Нікопольський район Дніпропетровщини дронами-камікадзе та била з артилерії.

Про це інформує очільник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.

"Протягом дня на Нікопольщині під ударом були райцентр, Мирівська і Марганецька громади. Ворог цілив дронами-камікадзе та артилерією", — ідеться у повідомленні.

Унаслідок обстрілів пошкоджені АЗС, 2 приватні будинки, господарська споруда, газогін і лінія електропередач.

Загиблих та постраждалих немає.