У Торецьку досі залишаються 60 цивільних, люди живуть в укриттях, — МВА

У місті Торецьк на Донеччині попри активні бойові дії досі залишаються близько 60 цивільних. Евакуація людей фактично можлива тільки уночі.

Про це розповів начальник Торецької міської військової адміністрації Василь Чинчик, пише "Суспільне".

60 цивільних, які відмовляються від евакуації з Торецька живуть в укриттях, які облаштували ще до початку міських боїв.

"На території міста залишилось близько 60 осіб. Це в основному люди похилого віку, які відмовляються виїжджати, а в цілому на території громади залишаються близько 250 осіб. Це люди, які категорично відмовились від евакуації з міста Торецьк і громади. Люди не йдуть на вмовляння. Військовослужбовці, співробітники військової адміністрації, Нацполіції, ДСНС, ризикуючи власним життям, докладали усіх зусиль, аби вивести цих людей із зони бойових дій", — розповідає очільник МВА.

Він додає, що евакуація з міста можлива лише із допомогою військових і лише тоді, коли на вулиці туман, погана видимість або вночі.

"На жаль, такої можливості, як була був півроку назад, немає. Доводиться використовувати нічний час, складні кліматичні умови, для того щоб можна було потрапити на територію Торецької громади, розвезти продукти харчування. На даний час евакуація тих, хто має виїхати, відбувається в нічний час", — каже Чинчик.