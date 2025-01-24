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Радниця Сап'ян: працівники ДБР можуть розслідувати і військові злочини

Вони мають необхідну фахову освіту, досвід та кваліфікацію.

Радниця Сап'ян: працівники ДБР можуть розслідувати і військові злочини
Фото: З відкритих джерел

Працівники Державного бюро розслідувань мають необхідну фахову освіту, підготовку, досвід та кваліфікацію для розслідування військових злочинів, заявила радниця ДБР Тетяна Сапьян.

"Я навіть не припускаю, що хтось у суспільстві й медіа спільноті може сумніватися у професійності роботи Державного бюро розслідувань", – сказала вона. 

Вона нагадала, що підслідність ДБР визначається законодавством України. Також Сапьян зазначила, що в разі необхідності до розслідування військових злочинів залучаються, військові експерти та навіть іноземні фахівці.

"ДБР як правоохоронний орган не є окремою одиницею в процесі розслідування кримінальних правопорушень. Є також процесуальне керівництво, яке здійснює Офіс Генерального прокурора",– сказала вона.

Сапьян також розповіла, що слідство володіє даними про те, що колишній командир 155 окремої механізованої бригади не тільки не реагував на самовільне залишення військової частини його бійцями, але й допомагав "ухилянтам" потрапити за кордон під виглядом навчань у Франції.

"У списки на навчання у Францію потрапляли так звані «ухилянти». Це люди, які намагаються незаконно перетнути кордон, знаходять тих, хто їм за це допомагає, платять за це гроші", - зазначила Сапьян.

За її словами, колишній командир 155 бригади шукав саме таких людей та вносив їх у списки на відправлення на навчання до Франції. Наразі слідство встановлює всіх причетних осіб та обставини правопорушень.

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