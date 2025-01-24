В Україні заочно судитимуть ексочільників МВС часів Януковича, які керували "тітушками"

Працівники Державного бюро рослідувань скерували до суду обвинувальний акт у кримінальному провадженні щодо колишніх міністра внутрішніх справ України та виконуючого обов’язки начальника ГУ МВС в місті Києві часів Віктора Януковича - Віталія Захарченка та Валерія Мазана.
Про це повідомила пресслужба ДБР.
Зазначається, що вони під час Революції Гідності у листопаді 2013 - лютому 2014 років керували так званими "тітушками" - найманцями, які використовувалися українською владою для участі в масових сутичках.
"Завершення розслідування у цьому важливому кримінальному провадженні є фіналом розслідування причетності до організації насильства в цей період «тітушок». Слідство довело, що посадові особи МВС залучали найманців до протиправних дій, спрямованих на перешкоджання мирним протестам", - йдеться в повідомленні.
Так, за даними слідства, зазначені правоохоронці організували:
- викрадення в ніч з 20 на 21 січня 2014 року з приміщення Олександрівської клінічної лікарні м. Києва двох учасників руху "Євромайдан", катували їх та умисного вбили одного з них. Як відомо, активіста Ігоря Луценка та Юрія Вербицького викрали з приміщення Олександрівської лікарні у ніч на 21 січня. Просто з кабінету лікаря їх вивезли за місто, катували, били, а потім викинули в лісі під Києвом у різних місцях. Ігорю Луценку вдалося врятуватися, а Юрій Вербицький був знайдений мертвим.
- викрадення та позбавлення волі 21 січня 2014 року у районі станції метро "Почайна" в м. Києві активіста та подальшого його катування в ніч з 21 на 22 січня 2014 року в наметовому таборі біля станції метро "Бориспільська" в м. Києві;
- вчинення 18-19.02.2014 на перехресті вулиць Володимирська та Велика Житомирська в м. Києві умисного вбивства журналіста В'ячеслава Веремія , замахів на вбивство інших протестувальників та нанесення їм тілесних ушкоджень.
Зазначеним особам загрожує довічне позбавлення волі.
У ДБР зазначили, що провадження щодо протиправних дій "тітушок" вже перебувають на розгляді в судах, а по декому вже винесені вироки.
- У жовтні 2023 року ДБР завершило розслідування щодо найбільшої справи Майдану. Це масштабна справа щодо колишнього керівництва за організацію розгону і розстрілів демонстрантів 18 - 20 лютого 2014 року. У вчиненні цих злочинів обвинувачуються члени злочинної групи – колишні високопосадовці, у тому числі й колишній голова МВС.
- Також працівники ДБР завершили досудове розслідування у кримінальному провадженні стосовно п'яти так званих тітушок, причетних до вбивства журналіста В’ячеслава Веремія під час Революції Гідності.