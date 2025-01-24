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В Україні заочно судитимуть ексочільників МВС часів Януковича, які керували "тітушками"

Їм загрожує довічне позбавлення волі. 

В Україні заочно судитимуть ексочільників МВС часів Януковича, які керували "тітушками"
Тітушки, ілюстративне фото
Фото: Макс Требухов

Працівники Державного бюро рослідувань скерували до суду обвинувальний акт у кримінальному провадженні щодо колишніх міністра внутрішніх справ України та виконуючого обов’язки начальника ГУ МВС в місті Києві часів Віктора Януковича - Віталія Захарченка та Валерія Мазана

Про це повідомила пресслужба ДБР. 

Зазначається, що вони під час Революції Гідності у листопаді 2013 - лютому 2014 років керували так званими "тітушками" - найманцями, які використовувалися українською владою для участі в масових сутичках.

"Завершення розслідування у цьому важливому кримінальному провадженні є фіналом розслідування причетності до організації насильства в цей період «тітушок». Слідство довело, що посадові особи МВС залучали найманців до протиправних дій, спрямованих на перешкоджання мирним протестам", - йдеться в повідомленні.

Так, за даними слідства, зазначені правоохоронці організували:

  • викрадення в ніч з 20 на 21 січня 2014 року з приміщення Олександрівської клінічної лікарні м. Києва двох учасників руху "Євромайдан", катували їх та умисного вбили одного з них. Як відомо, активіста Ігоря Луценка та Юрія Вербицького викрали з приміщення Олександрівської лікарні у ніч на 21 січня. Просто з кабінету лікаря їх вивезли за місто, катували, били, а потім викинули в лісі під Києвом у різних місцях. Ігорю Луценку вдалося врятуватися, а Юрій Вербицький був знайдений мертвим.
  • викрадення та позбавлення волі 21 січня 2014 року у районі станції метро "Почайна" в м. Києві активіста та подальшого його катування в ніч з 21 на 22 січня 2014 року в наметовому таборі біля станції метро "Бориспільська" в м. Києві;
  • вчинення 18-19.02.2014 на перехресті вулиць Володимирська та Велика Житомирська в м. Києві умисного вбивства журналіста В'ячеслава Веремія , замахів на вбивство інших протестувальників та нанесення їм тілесних ушкоджень. 

Зазначеним особам загрожує довічне позбавлення волі. 

У ДБР зазначили, що провадження щодо протиправних дій "тітушок" вже перебувають на розгляді в судах, а по декому вже винесені вироки.

  • У жовтні 2023 року ДБР завершило розслідування щодо найбільшої справи Майдану. Це масштабна справа щодо колишнього керівництва за організацію розгону і розстрілів демонстрантів 18 - 20 лютого 2014 року. У вчиненні цих злочинів обвинувачуються члени злочинної групи – колишні високопосадовці, у тому числі й колишній голова МВС.
  • Також працівники ДБР завершили досудове розслідування у кримінальному провадженні стосовно п'яти так званих тітушок, причетних до вбивства журналіста В’ячеслава Веремія під час Революції Гідності.
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