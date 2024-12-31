Історія Революції Гідності крізь призму судових справ: Масові позбавлення водійських прав за поїздку до Межигір'я в грудні-2013

І хоча таке переслідування учасників поїздки до Межигір’я виглядає як системна протидія протестам з боку тодішньої влади, з залученням суддів та працівників ДАІ різного рівня, через 11 років після подій, реальних результатів з викриття схеми протидії та покарання винних майже немає. Хоча в суди передали близько 50 обвинувальних актів.

29 грудня 2013 року відбулась наймасовіша акція Автомайдану — автопробіг до резиденції Януковича “Межигір’я”. Понад 1000 автомобілів рушили з Києва до Нових Петрівців. Там відбувся абсолютно мирний мітинг, який закінчився без будь-яких інцидентів. Деякі учасники потім поїхали до інших високопосадовців, а ввечері повернулися до Києва також без інцидентів. Але вже з перших днів 2014 року власники автомобілів, які брали участь в акції, почали отримувати виклики в ДАІ та суди. Їх притягували до адміністративної відповідальності за те, що вони, начебто, не зупинились на вимогу працівник державтоінспекції. В підсумку, понад 300 учасників оштрафували чи позбавили водійських прав.

Фото: Цензор Автомайдан в Межигір'ї, 2013 рік

Позбавлення водійських прав та неофіційний список водіїв Автомайдану

Державна автомобільна інспекція (ДАІ) - структура, яка підпорядковувалася МВС та займалася безпекою дорожнього руху. До структури входило управління дорожньо-патрульної служби (ДПС). ДАІ ліквідували у листопаді 2015 року.

Саме працівники ДАІ масово писали рапорти про те, що водії під час пробігу 29 грудня 2013 року, начебто, не зупинялися на їхню вимогу, ігнорували наказ і продовжували рух. На підставі цих рапортів у ДАІ складали протоколи за порушення ст. 122-2 Кодексу України про адміністративні порушення.

У січні 2014 року суди почали розглядати ці протоколи й багатьох водіїв тоді позбавили прав керування на строки від 3 до 6 місяців. Цікаво, що в цей перелік водіїв потрапили й власники авто, які не брали участь в акції, або ж взагалі не були в Києві у той день.

Після закінчення Революції Гідності усі ці рішення були скасовані.

Загалом понад 150 працівників ДАІ було залучено до написання рапортів чи складання протоколів. І більш як 100 суддів ці адміністративні справи розглядали. (Не всі судді позбавляли прав, але таких рішень була більшість)

Фото: facebook/Адвокатська дорадча група / Advocacy Advisory Panel

Ось як, наприклад, проходили засідання:

Євген Кузьмінський з адвокатом були певні, що справу закриють, тому що доказів його вини не було. А потім отримали рішення про позбавлення водійських прав на 4 місяці.

Міліція надала суду в адмінматеріалах "відеодоказ" вчинення правопорушення, на якому навіть не було автомобіля потерпілого. Суд переглядав це відео, але висновків не зробив.

Крім цього відео, звинувачення грунтувалось на рапорті інспектора ДПС, без будь-яких додаткових доказів. Клопотання про його допит суд не задовольнив.

В авто з потерпілим їхала його дружина, її допитали. Як і потерпілий, вона підтвердила, що ніхто їх не зупиняв і навіть не намагався. Проте, суд її пояснення до уваги не взяв.

Так само не врахував, що адмінпротокол про правопорушення був складений лише через 11 днів після “правопорушення”.

І це приклад дуже типовий, схожі історії розповідали й інші потерпіли в судах у справах працівників ДАІ чи суддів.

У 2016 році Український центр суспільних даних (УЦСД) опублікував аналіз суддівської практики притягнення до відповідальності за ст. 122-2 КУпАП, за якою судили учасників автопробігу. Згідно з аналізом, учасників акції 29 грудня 2013 року в більшості випадків позбавляли водійських прав. Хоча, в інших випадках, за порушення цієї статті найчастіше призначають штраф.

Фото: Діаграма з сайту socialdata.org.ua Розподіл справ за статтею 122-2 за тижнями 2013-2014

“Отже, комплексний аналіз судової практики за ст. 122-2 КУпАП показав статистично, що у період з початку січня 2014 року і до 21 лютого 2014 року склалась чітка аномалія у практиці застосування санкцій у цих справах. Всупереч попередній сталій практиці, коли за порушення ст.122-2 КУпАП в основному давали штраф, по «автомайданівських справах» судді у більшості випадків (52%) позбавляли власників автомобіля прав керування.

Варто зазначити, що у всіх таких справах працівники ДАІ не переслідували водіїв з метою їх зупинки (як це робиться у разі невиконання водіями вимоги про зупинку). Тобто, хто був за кермом цих авто, не було відомо ані працівникові ДАІ, ані суду. У всіх випадках власники автомобілів заперечували будь-які порушення з їхнього боку, але в більшості випадків це не зупиняло суддів від винесення рішень про їх покарання.

Такі аномалії та позиції суддів неможливо пояснити будь-якими обставинами, окрім спланованого впливу на суддів, які виносили вказані рішення. Тому зібрана нами статистика підтверджує версії слідства, що винесення таких рішень було організованим та здійснювалось під впливом”, - йдеться у висновку аналізу судової практики.

Як заявляли активісти, міліція склала і неофіційний список водіїв Автомайдану, яких треба позбавити посвідчень за поїздку в Межигір'я. А в березні 2014 року волонтери ініціативи YanukovychLeaks знайшли в Межигір’ї, зокрема, і звіт з назвою “ІНФОРМАЦІЯ про заходи, що відбувалися 29 грудня 2013 року”. “Такий напис прикрашав теку з ледь не похвилинним звітом про події… Звіт про автопробіг – це 100 сторінок детального спостереження. Стежити за активістами почали ще з Києва. Фіксували найменші деталі – де збиралися, хто організовував колону. Цитати з виступів, розмов. І далі – на восьмидесяти сторінках – суцільні дані про власників авто, які взяли участь в акції під Межигір’ям. Вказано все: марка автомобіля, колір, рік випуску, номери, ПІБ на кого зареєстрований, дата народження і повна адреса реєстрації власника.”, - йдеться на сайті YanukovychLeaks.org.

Фото: з сайту radiosvoboda Приклад з проєкту YanukovychLeaks

Нагадаємо, крім притягнення водіїв до адміністративної відповідальності, в січні 2014 року було спалено декілька десятків автомобілів. Частина цих авто були з цього списку, частина просто стояли поруч і були схожі за описом.

Розслідування

Близько п'ятдесяти справ щодо незаконного позбавлення прав дійшли до суду. Переважно ще у 2014-16 роках. Серед обвинувачених, здебільшого, працівники державної автоінспекції, які складали рапорти та протоколи. Хоча і суддів намагалися притягнути до кримінальної відповідальності.

Адвокати потерпілих ще на початку розслідувань казали, що треба звести всі епізоди переслідувань за поїздку в "Межигір'я" в один, показати зв’язки між виконавцями та організаторами.

Одразу після Революції Гідності розслідуванням справ Майдану займалися звичайні слідчі та прокурори. Відповідно, справи щодо працівників ДАІ та суддів, які виносили рішення, розслідували окремо одна від однієї, при тому — різні структури. Потім було створено Департамент, а згодом – Управління спеціальних розслідувань (зараз ДБР), яке зібрало розслідування, пов'язані з подіями Майдану. Але саме за епізодом переслідування за поїздку до Межигір'я частина справ так і залишилися в місцевих прокуратурах.

Також і суди переважно розглядають ці справи ізольовано. Вважають, що кожний окремий працівник чи суддя нічого поганого не робив, а просто виконував свою роботу. І, по суті, в тому, що учасників акції протесту позбавляли прав, ніхто не винен.

Фото: LB.ua Роман Маселко

“Якщо порівнювати з іншими справами Майдану, це, напевно, найбільший показник (кількість справ в суді — прим. автора), але я однозначно стверджую, що усі 100% справ, які зараз передані до суду, не мають жодної перспективи покарання винних, винесення обвинувального вироку. Більше того, вже є 5 виправдальних вироків. Відверто кажучи, всі інші справи, які знаходяться в суді, мають аналогічно перспективу», – зазначав 9 років тому представник потерпілих в цих справах, адвокат Роман Маселко.

Окрім “розпорошеності” справ, він як причину називав те, що матеріали справ, зокрема, доказова база, підготовлені дуже неякісно, що значною мірою вже ставить сторону захисту у виграшну позицію.

На жаль, цей прогноз був дуже реалістичним.

Через 11 років розслідувань та судових розглядів більшість справ закінчилися виправдувальним вироком (щонайменше, 16 проваджень) чи закриттям через закінчення строків давності для притягнення до відповідальності (щодо, як мінімум, 17 осіб). Напевно, єдине виключення — справа ексміліціонера Олега Гусєва, якого визнали винним у службовому підробленні (ч. 1 ст. 366 КК України) — а саме рапортів, на підставі яких щодо водіїв складали протоколи про адміністративні правопорушення.

В судах залишається близько 13 проваджень, в яких триває судовий розгляд. І вже зовсім скоро ми почуємо вирок у справі суддів та заступника керівника апарату Обухівського райсуду. 23 грудня 2024 року завершився розгляд цієї справи й суддя пішов у нарадчу кімнату для ухвалення вироку. Також наближається до вироку справа дев’яти працівників ДАІ у Святошинському суді. (На початку було 19 обвинувачених, але щодо 10 суд вже закрив провадження через закінчення строків давності).

Фото: Стас Юрченко/ Ґрати Ексміліціонер Олег Гусєв під час судового засідання (Гусєв не хотів, щоб його знімали, сидів усе засідання відвернувшись)

Цікаво, що судді, на відміну від інших обвинувачених, не просять суд закрити справи через закінчення строків давності чи декриміналізацію ще у 2020 році статті 375 КК України (передбачала відповідальність за постановлення суддею завідомо неправосудного вироку, рішення, ухвали або постанови). А наполягають саме на виправданні.

Справи щодо суддів

Виправдальні вироки:

— 29 жовтня 2024 року Дарницький районний суд виправдав Анатолія Левченка, який обіймав посаду судді Бориспільського міськрайонного суду. Він також заперечував проти закриття кримінального провадження через втрату чинності ст. 375. Справа розглядалась з 2016 року.

— 26 серпня 2024 року Смілянський міськрайонний суд Черкаської області виправдав Олега Бевзу, який обіймав посаду судді Бобринецького районного суду Кіровоградської області. Попри те, що стаття 375, за якою його обвинувачували, втратила чинність, він наполягав на продовженні судового розгляду і виправданні. Справа розглядалась з 2016 року.

— 27 листопада 2020 року Шевченківський районний суд Києва за недоведеністю складу злочину виправдав Віктора Кицюка, який обіймав посаду судді Печерського районного суду. Його звинувачували у постановленні двох завідомо неправосудних постанов (ч. 2 ст. 375 КК України). А апеляційне провадження в цій справі суд закрив якраз через декриміналізацію ст. 375.

Фото: Макс Требухов Судді Віктор Кицюк та Оксана Царевич

— 30 червня 2020 року Шевченківський суд, за недоведеністю складу злочину, виправдав Оксану Царевич, яка обіймала посаду судді Печерського районного суду Києва. ЇЇ звинувачували у постановленні чотирьох завідомо неправосудних постанов (ч. 2 ст. 375 КК України). Зокрема Царевич позбавила водійських прав журналістку Оксану Коваленко. Прочитайте її матеріал про те, як проходив суд щодо “порушення” правил дорожнього руху у 2014 році, як тривав судовий розгляд за обвинуваченням судді і які показання давали інспектори ДАІ (а іноді потім змінювали їх в суді).

— 2 травня 2018 року Онуфріївський районний суд Кіровоградської області, у зв`язку з відсутністю складу правопорушення, виправдав Ірину Таранкову, яка обіймала посаду судді Комсомольського міського суду Полтавської області. ЇЇ звинувачували у постановленні завідомо неправосудної постанови (ч. 2 ст. 375 КК України), а саме — позбавленні керування на 3 місяці.

— 8 квітня 2016 року Святошинський районний суд Києві за недоведеністю складу вказаного злочину виправдав Владислава Лисенка, який обіймав посаду судді Києво-Святошинського районного суду. Його звинувачували у постановленні завідомо неправосудної постанови (ст. 375 КК України), а саме — позбавленні керування на 6 місяців.

Фото: facebook/oleksandr.aronets Автомайдан в Межигір'ї , 29 грудня 2013 р.

Триває судовий розгляд у справах:

— Очікується вирок у справі суддів Обухівського райсуду. 23 грудня 2024 року обвинувачені виступили з останнім словом й суддя пішов в нарадчу кімнату для ухвалення вироку. Обвинувачені — колишня голова Обухівського райсуду Оксана Степанова та суддя цього ж суду Олег Мора, винуватими себе не визнають. Їх звинувачують у перешкоджанні мирним зібранням за попередньою змовою групою осіб ч. 2 ст. 28, ст. 340 КК України.

Справу ще однієї фігурантки справи закрили через закінчення строків давності. Мова про заступницю керівника апарату Обухівського райсуду Наталію Шалапуду, яку обвинувачували у незаконному втручанні в систему авторозподілу суду.

— Колишня голова Дніпровського районного суду Києва Неля Ластовка обвинувачується у перешкоджанні мирним зібранням. Справа слухається Деснянським райсудом Києва.

— Ярослав Вернидубов, колишній суддя Дніпровського райсуду Києва, обвинувачується у незаконному перешкоджанні мирним зібранням шляхом притягненні до адміністративної відповідальності та позбавленні водійських прав двох автомайданівців на підставі сфальсифікованих доказів. Справа у Деснянському райсуді Києва.

— Колишній голова Дніпровського райсуду Києва Володимир Хіміч обвинувачувався у перешкоджанні мирним зібранням шляхом незаконного позбавлення прав керування двох громадян. 22 березня 2023 року Києво-Святошинський суд повернув обвинувальний акт стосовно Хіміча прокуратурі. Після оскарження Київський апеляційний суд 17 червня 2024 року відправив справу на новий розгляд в Києво-Святошинський суд.

— Суддя Деснянського райсуду Києва Ірина Татаурова обвинувачується у перешкоджанні мирним зібранням шляхом незаконного позбавлення прав керування двох осіб за поїздку. Ця справа об'єднана з іншою — по обвинуваченню у незаконному триманні під вартою випадкового перехожого, незаконно затриманого 20.01.2014 на вул. Глибочицькій.

У червні 2023 року суд призначив нового суддю — Вадима Червонописького, оскільки у судді, який розглядав цю справу раніше, закінчився строк відрядження до Броварського міськрайонного суду. Зараз триває стадія дослідження доказів.

Фото: facebook/oleksandr.aronets Автомайдан в Межигір'ї 29 грудня 2013

Справи щодо керівництва ДАІ — триває судовий розгляд

— Колишній начальник УДАІ ГУМВС України в м. Києві Анатолій Курінний обвинувачується у тому, що на виконання злочинного наказу організував внесення підлеглими співробітниками до офіційних документів (рапортів), завідомо неправдивих відомостей та перешкоджання мирним зібранням, а також у перевищенні влади та службових повноважень. Справу розглядає Шевченківський райсуд Києва за процедурою спеціального судового провадження ”in absentia”, оскільки, за даним прокурора, Курінний перебуває на тимчасово окупованій території України та переховується від суду.

Слідство вважає, що Анатолій Курінний залучив заступника начальника столичного ДАІ Ігоря Опанасенка та заступника командира полку ДПС ДАІ Віктора Тищенка до організації масового складання рапортів і протоколів. (Справа щодо Опанасенка та Тищенка все що розглядається судом). За даними слідства, Курінний також збирав підлеглих з числа начальників відділів та командирів батальйонів та інших на доповідь про кількість складених протоколів та рапортів та залишився незадоволеним почутою кількістю. А далі невстановленні особи склали список автомобільних номерів, які потім “опрацювали” через систему “Відеоконтроль-Рубіж”. І вже потім, по отриманих даних, складали рапорти про “незупинку” на вимогу працівника ДАІ.

Фото: Новинарня Колишній начальник УДАІ ГУМВС України в м. Києві Анатолій Курінний

— Екскерівник Печерського ДАІ Віталій Кваша та його заступник Олександр Кочерга обвинувачуються у перешкоджанні мирним зібранням та втручанні в діяльність працівника правоохоронного органу — наданні підлеглим вказівок про фальсифікування протоколів та рапортів щодо учасників пробігу до Межигір'я, на підставі яких судді Кицюк та Царевич притягували автомайданівців до адміністративної відповідальності та позбавляли водійських прав. Розглядається Голосіївським райсудом Києва.

— Обвинувальний акт щодо 19 осіб, зокрема колишнього керівництва Департаменту ДАІ МВС України та УДАІ ГУ МВС України у м. Києві прокуратура передала до суду ще у 2016 році.

Зараз на лаві підсудних залишилось 10 обвинувачених (ексначальник столичного ДАІ Ігор Опанасенко, ексзаступник командира полку ДПС ДАІ Віктор Тищенко та працівники ДАІ Щерба, Кошовий, Євніцький, Гуляренко, Зєваєв, Ахмет, Марченко, Катрук). Щодо інших: Удовенко, Сологуб, Прокопенко, Дорошенко, Данілов, Волик, Видиборець, Васюта, — провадження закрили ще у 2021-2022 роках через закінчення строків притягнення до кримінальної відповідальності. А щодо Яворського — у 2024 році.

Справа у Святошинському райсуді наближається до завершення. У жовтні суд завершив допит обвинувачених. Вони своєї вини не визнають. Триває стадія доповнення доказів. Засідання транслюються на сайті судової влади.

Фото: скрин онлайн-трансляції Судове засідання по справі №761/45742/16-к

Справи щодо інспекторів ДАІ

Дії працівників ДАІ кваліфікувалися слідством як порушення ч.1 ст. 366 ККУ — службове підроблення. А саме складання завідомо неправдивих офіційних документів чи внесення до офіційних документів завідомо неправдивих відомостей. Деяким додатково інкримінувалося ст. 340 КК України - перешкоджання мирним зібранням. Більшість справ мають виправдальний вирок чи закрити через закінчення строків давності.

Виключення — справа ексміліціонера Олега Гусєва. Його теж спочатку виправдали. Потім справа дійшла до Верховного суду і повернулася в апеляцію, яка змінила вирок на обвинувальний. А потім 22 травня 2024 Верховний суд залишив його в силі.

— Олег Гусєв на момент подій був командиром взводу 3 роти ДПС ДАІ. Його обвинувачували у службовому підробленні, тобто — складанні завідомо неправдивих офіційних документів (ч. 1 ст. 366 КК України) — а саме рапортів, на підставі яких щодо водіїв складали протоколи про адміністративні правопорушення.

12 грудня 2023 року Київський апеляційний суд скасував виправдувальний вирок ексміліціонеру Олегу Гусєву. Його визнали винуватим у складанні неправдивих рапортів про адміністративне правопорушення стосовно учасників поїздки до Межигір'я 29 грудня 2013 року.

Своїм рішенням апеляційний суд, на відміну від суду першої інстанції, визнав рапорт офіційним документом. Відповідно, його фальсифікацію — злочином.

Призначене покарання у вигляді 2 років обмеження волі з позбавленням права обіймати посади у правоохоронних органах на 3 роки Гусєв відбувати не буде — закінчились строки давності для притягнення до кримінальної відповідальності.

Виправдальні вироки:

У різні роки суди винесли, щонайменше, 10 виправдальних вироків у справах цих працівників ДАІ:

Валерій Шайда, Володимир Шуб, Євген Мельниченко, Василь Янчевський, Руслан Бовсуновський, Віктор Тищенко, Василь Струнін, В’ячеслав Косун, Юрій Лябах, Олександр Гаврилко.

Фото: EPA/UPG Автомайдан в Межигір'ї.

Закриті провадження:

Строки давності у справах за обвинуваченням працівників ДАІ вже спливли. І багато хто вирішив клопотати про закриття провадження за нереабілітуючими обставинами. Суди закрили наступні справи:

— 4 липня Шевченківський райсуд Києва закрив справу інспектора ДПС ДАІ Володимира Михайленка. Обвинувальний акт скерували до суду в цьому ж році.

— Шевченківський райсуд закрив справу Валерія Гладуна, колишнього інспектора ДПС ДАІ. Прокуратура скерувала обвинувальний акт до суду у 2023 році.

— Шевченківський райсуд закрив справу Анатолія Ковалівського, колишнього старшого інспектора ДПС. Прокуратура скерувала обвинувальний акт до Шевченківського суду у листопаді 2023 рок

— У 2021-2024 роках у справі у Святошинському райсуді, про яку ми писали вище, провадження закрили відносно 10 обвинувачених. Вона розглядалася з 2016 року.

— 2 лютого 2021 Голосіївський райсуд закрив справу Віталія Охрімця, колишнього інспектора ДПС 4 взводу роти з обслуговування стаціонарних постів полку ДАІ, через сплив строків давності.

— 10 березня 2021 року Печерський райсуд закрив справу старшого інспектора ДПС Олександра Щерби.

— 18 травня 2021 року Оболонський райсуд закрив провадження стосовно колишнього інспектора ДПС ДАІ Романа Семененка. Інспектор 3-го взводу роти з обслуговування стаціонарних постів полку ДПС ДАІ Роман Семененко обвинувачувався у внесенні завідомо неправдивих відомостей до протоколів про адміністративні правопорушення з метою незаконного перешкоджання проведенню учасниками Автомайдану мирних зібрань.

Фото: Макс Левін Блокування дороги автомайданівцям у Межигір'ї

— 4 серпня 2021 суддя Шевченківського суду Антоніна Кваша закрила справу інспектора 3 взводу роти з обслуговування стаціонарних постів полку ДПС ДАІ Олега Головка.

— У червні 2021 року Києво-Святошинський суд закрив справу інспектора ДАІ Миколи Скринька. У 2015 році суд виправдав його. Апеляційний суд не погодився з вироком та відправив справу на новий розгляд до суду першої інстанції, яка і закрила справу.

Триває судовий розгляд:

— Микола Шекера, колишнього інспектора ДАІ Дніпровського РУ ГУМВС України в Києві. Справа на розгляді Деснянського райсуду Києва.

— Олександр Міяль, старший інспектор взводу №3 роти ДПС ДАІ ГУМВС України в Київській області. Справа слухається Вишгородським районним судом.

— Олександр Боднюк, інспектор ДПС ДАІ Києва. Справа на розгляді Шевченківського райсуду Києва.

— Олег Рогач, інспектор ДПС ДАІ Броварів та Броварського району. 31 серпня 2023 року Вишгородський районний суд завершив підготовче засідання та призначив судовий розгляд справи.