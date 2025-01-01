Уночі та ввечері окупанти продовжували атакувати Нікопольщину Дніпропетровської області.

Як повідомив очільник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак, застосували РСЗВ "Град", артилерію і дрон-камікадзе. Під ударом були райцентр та Мирівська громада.

Пошкоджені 7 приватних будинків і 6 господарських споруд. Ще одна – зайнялася, вогонь рятувальники приборкали. Понівечений медичний центр. Зачепило газогін.

Загиблих і постраждалих немає.

ПвК "Схід" збили над областю ворожий БпЛА.

Фото: Дніпропетровська ОВА Наслідки обстрілу

Фото: Дніпропетровська ОВА наслідки обстрілів