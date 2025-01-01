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У Дніпропетровській області російські обстріли понівечили медичний центр та газогін

Окупанти атакували "Градами", артилерією та дронами.

У Дніпропетровській області російські обстріли понівечили медичний центр та газогін
Ліквідація наслідків обстрілу
Фото: Дніпропетровська ОВА

Уночі та ввечері окупанти продовжували атакувати Нікопольщину Дніпропетровської області. 

Як повідомив очільник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак, застосували РСЗВ "Град", артилерію і дрон-камікадзе. Під ударом були райцентр та Мирівська громада.

Пошкоджені 7 приватних будинків і 6 господарських споруд. Ще одна – зайнялася, вогонь рятувальники приборкали. Понівечений медичний центр. Зачепило газогін.

Загиблих і постраждалих немає.

ПвК "Схід" збили над областю ворожий БпЛА.

Наслідки обстрілу
Фото: Дніпропетровська ОВА
Наслідки обстрілу
наслідки обстрілів
Фото: Дніпропетровська ОВА
наслідки обстрілів

  • На Дніпропетровщині окупанти пошкодили інфраструктуру, АЗС та підприємство.
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