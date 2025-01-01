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Посольство Японії привітало українців з Новим роком

Посол Масаші Накаґоме відзначив сміливість та стійкість нашого народу.

Посольство Японії привітало українців з Новим роком
Фото: dpsu.gov.ua

Посольство Японії в Україні на своїй сторінці у Facebook оприлюднило вітальне відео до Нового року.

Як заявив новопризначений голова дипломатичної місії у Києві Масаші Накаґоме, "сміливість та стійкість українського народу надихають Японію та увесь світ". 

Країна сонця, що сходить, "була і залишається непохитною союзницею України". Посол також пригадав важливі події минулого року у двосторонніх відносинах: проведення у Токіо конференції з відновлення України, підписання договору про підтримку та співпрацю, візити високопоставлених урядовців. 

"Зв'язки між двома державами сильні, як ніколи раніше. Японія прагне якнайшвидшого справедливого і тривалого миру в Україні. Нехай 2025 рік стане роком миру та надії", - підсумував привітання дипломат.

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