Посольство Японії привітало українців з Новим роком

Посольство Японії в Україні на своїй сторінці у Facebook оприлюднило вітальне відео до Нового року.

Як заявив новопризначений голова дипломатичної місії у Києві Масаші Накаґоме, "сміливість та стійкість українського народу надихають Японію та увесь світ".

Країна сонця, що сходить, "була і залишається непохитною союзницею України". Посол також пригадав важливі події минулого року у двосторонніх відносинах: проведення у Токіо конференції з відновлення України, підписання договору про підтримку та співпрацю, візити високопоставлених урядовців.

"Зв'язки між двома державами сильні, як ніколи раніше. Японія прагне якнайшвидшого справедливого і тривалого миру в Україні. Нехай 2025 рік стане роком миру та надії", - підсумував привітання дипломат.