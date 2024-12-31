Російські війська вбили мирну мешканку Донеччини

За фактом обстрілу розпочато досудове розслідування за ч. 2 ст. 438 КК України.

Зазначається, що тип озброєння, яким обстріляли село, зараз встановлюється.

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