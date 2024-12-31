Російські війська вбили мирну мешканку Донеччини

Сьогодні, 31 грудня, російські окупанти обстріляли село Успенівка Донецької області.
Про це повідомляє “Суспільне Донбас”.
"Внаслідок обстрілу отримала травми, несумісні з життям, 58-річна місцева жителька", — розповіла речниця прокуратури Донеччини Анастасія Мєдвєдєва.
Зазначається, що тип озброєння, яким обстріляли село, зараз встановлюється.
За фактом обстрілу розпочато досудове розслідування за ч. 2 ст. 438 КК України.
- На Донеччині за минулу добу внаслідок російських обстрілів пошкоджено десятки будинків і два газогони.