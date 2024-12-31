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Російські війська вбили мирну мешканку Донеччини

Тип озброєння, яким обстріляли село, зараз встановлюється. 

Російські війська вбили мирну мешканку Донеччини
Російські війська вбили мирну мешканку Донеччини (ілюстративне фото)
Фото: телеграм / Zelenskiy

Сьогодні, 31 грудня, російські окупанти обстріляли село Успенівка Донецької області.

Про це повідомляє “Суспільне Донбас”.

"Внаслідок обстрілу отримала травми, несумісні з життям, 58-річна місцева жителька", — розповіла речниця прокуратури Донеччини Анастасія Мєдвєдєва.

Зазначається, що тип озброєння, яким обстріляли село, зараз встановлюється. 

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За фактом обстрілу розпочато досудове розслідування за ч. 2 ст. 438 КК України.

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