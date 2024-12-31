Росіяни поранили мешканця Антонівки

Пораненого чоловіка доставили до лікарні для надання меддопомоги.

“Через скидання вибухівки з дрона чоловік 1993 року народження дістав вибухову травму і уламкові поранення обох ніг”, - зазначили в ОВА.

Про це повідомила пресслужба Херсонської ОВА .

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