Росіяни поранили мешканця Антонівки

Сьогодні, 31 грудня, російська окупаційна армія атакувала Антонівку Херсонської області.
Про це повідомила пресслужба Херсонської ОВА.
“Через скидання вибухівки з дрона чоловік 1993 року народження дістав вибухову травму і уламкові поранення обох ніг”, - зазначили в ОВА.
Пораненого чоловіка доставили до лікарні для надання меддопомоги.
- Сьогодні, 31 грудня, російські війська обстріляли з артилерії Шляхове у Херсонській області. Внаслідок ударів пошкоджені житлові будинки, зокрема вибиті вікна, зруйновані дахи та паркани.