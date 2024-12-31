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Росіяни поранили мешканця Антонівки

Чоловік отримав поранення внаслідок удару БпЛА.

Росіяни поранили мешканця Антонівки

Сьогодні, 31 грудня, російська окупаційна армія атакувала Антонівку Херсонської області.

Про це повідомила пресслужба Херсонської ОВА.

“Через скидання вибухівки з дрона чоловік 1993 року народження дістав вибухову травму і уламкові поранення обох ніг”, - зазначили в ОВА.

Support LB.ua

Пораненого чоловіка доставили до лікарні для надання меддопомоги.

  • Сьогодні, 31 грудня, російські війська обстріляли з артилерії Шляхове у Херсонській області. Внаслідок ударів пошкоджені житлові будинки, зокрема вибиті вікна, зруйновані дахи та паркани.
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