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На Дніпропетровщині окупанти пошкодили інфраструктуру, АЗС та підприємство

Минулося без загиблих і постраждалих.

На Дніпропетровщині окупанти пошкодили інфраструктуру, АЗС та підприємство
Наслідки обстрілу Дніпропетровщини
Фото: Дніпропетровська ОВА

Протягом дня російські війська майже два десятки разів атакували Нікопольський район. Застосовували важку артилерію, дрони-камікадзе. А ще – скинули боєприпас з БпЛА. Люди не постраждали.

Про це повідомив начальник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.

Агресор бив по Нікополю, Марганецькій, Покровській, Червоногригорівській та Мирівській громадах. 

Пошкоджена інфраструктура, АЗС, приватне підприємство. Зачепило адміністративну будівлю та дві багатоповерхівки. Минулося без загиблих і постраждалих.

Наслідки обстрілів Дніпропетровщини
Фото: Дніпропетровська ОВА
Наслідки обстрілів Дніпропетровщини

  • Днями у Нікопольському районі через російський дрон-камікадзе постраждали три людини.
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