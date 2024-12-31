На Дніпропетровщині окупанти пошкодили інфраструктуру, АЗС та підприємство

Минулося без загиблих і постраждалих.

Протягом дня російські війська майже два десятки разів атакували Нікопольський район. Застосовували важку артилерію, дрони-камікадзе. А ще – скинули боєприпас з БпЛА. Люди не постраждали.

Про це повідомив начальник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.

Агресор бив по Нікополю, Марганецькій, Покровській, Червоногригорівській та Мирівській громадах.

Пошкоджена інфраструктура, АЗС, приватне підприємство. Зачепило адміністративну будівлю та дві багатоповерхівки. Минулося без загиблих і постраждалих.

Фото: Дніпропетровська ОВА Наслідки обстрілів Дніпропетровщини