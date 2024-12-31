У Генштабі підтвердили удари по нафтобазі "Ярцевська" у Росії

Сил оборони України уразили ще одну нафтобазу російських окупантів. За даними Генштабу, сьогодні вночі підрозділи Сил спеціальних операцій у взаємодії із Силами безпілотних систем ЗС України та іншими складовими Сил оборони завдали удару по нафтобазі "Ярцевська", що у Смоленській області.

На об’єкті зафіксовані потужні вибухи та пожежа, спостерігається сильне задимлення. За наявною інформацією, зайнялися резервуари з нафтопродуктами. Відомо, що росіяни використовували цю базу зокрема і для забезпечення окупаційної армії.

"Додаткова інформація щодо результатів бойової роботи уточнюється. Ураження важливих об’єктів ворога триватиме до припинення російською федерацією збройної агресії проти України. Далі буде…" – зазначили у Генштабі.