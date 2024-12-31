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У Генштабі підтвердили удари по нафтобазі "Ярцевська" у Росії

Базу використовували для забезпечення російської окупаційної армії.

У Генштабі підтвердили удари по нафтобазі "Ярцевська" у Росії
Фото: Генштаб

Сил оборони України уразили ще одну нафтобазу російських окупантів. За даними Генштабу, сьогодні вночі підрозділи Сил спеціальних операцій у взаємодії із Силами безпілотних систем ЗС України та іншими складовими Сил оборони завдали удару по нафтобазі "Ярцевська", що у Смоленській області. 

На об’єкті зафіксовані потужні вибухи та пожежа, спостерігається сильне задимлення. За наявною інформацією, зайнялися резервуари з нафтопродуктами. Відомо, що росіяни використовували цю базу зокрема і для забезпечення окупаційної армії.

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"Додаткова інформація щодо результатів бойової роботи уточнюється. Ураження важливих об’єктів ворога триватиме до припинення російською федерацією збройної агресії проти України. Далі буде…" – зазначили у Генштабі. 

  • Раніше росіяни писали про те, що нафтобазу атакували безпілотники, і працювала протиповітряна оборона. Попередньо уламки одного з ударних дронів упали на території нафтобази. У результаті цього стався розлив палива і зайнялися паливно-мастильні матеріали.
  • У листопаді США нарешті дозволили Силам оборони задавати далекобійних ударів по російських військових об'єктах. За даними РБК-Україна і Юрія Бутусова, у ніч на 19 листопада Україна вперше вдарила ракетами ATCAMS по російській території – по об'єкту в Брянській області. 
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