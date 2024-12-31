FT: Росія планувала атаки на Японію та Південну Корею

Росія планувала атаки на Японію та Південну Корею, зокрема на цивільну інфраструктуру та атомні електростанції.

Видання Financial Times ознайомилося із секретними документами за 2013-2014 роки, у яких російські військові підготували докладні списки цілей для потенційної війни з обома країнами. Плани ударів охоплюють 160 об’єктів: дороги, мости та заводи. Їх росіяни обрали, щоб зупинити "перегрупування військ у зонах оперативного призначення".

Ці дані взяли із 29 секретних російських військових файлів, які в основному зосереджені на підготовці офіцерів для потенційного конфлікту на східному кордоні країни в 2008-14 роках і досі вважаються актуальними для російської стратегії.

Список цілей у Японії та Південної Кореї містився в презентації, яка роз'яснювала можливості крилатої ракети Х-101.

Перші 82 об’єкти в списку цілей Росії мають військовий характер. Це – центральний і регіональний командний штаб збройних сил Японії та Південної Кореї, радіолокаційні установки, авіабази та військово-морські об’єкти.

Решта – об’єкти цивільної інфраструктури, включно з автомобільними та залізничними тунелями в Японії, такі як тунель Канмон, що з’єднує острови Хонсю та Кюсю. У пріоритеті також енергетична інфраструктура: у списку 13 електростанцій, наприклад, атомні комплекси в Токаї, а також нафтопереробні заводи.

У Південній Кореї основними цивільними цілями є мости, але в список також входять промислові об’єкти, такі як металургійний завод Пхохан і хімічні заводи в Пусані.

Значна частина презентації стосується того, як може відбуватися гіпотетичний удар із застосуванням Х-101 на прикладі японської радіолокаційної бази Окусіріто. Один слайд, де обговорюється така атака, проілюстрований анімованим зображенням сильного вибуху. У презентації також є фотографії будівель в Окусіріто, які містять точні дані цільових будівель і об’єктів.

Слайди показують, наскільки ретельно Росія вибирала список цілей. Зокрема, там є пояснення щодо двох південнокорейських бункерів командування та управління містить оцінки сил, необхідних для прориву їхньої оборони. У списках також зазначаються інші деталі, такі як розмір і потенційна продуктивність об’єктів.

Як пише видання, плани Росії свідчать про її впевненість у власних ракетних системах. Гіпотетична місія проти Окусіріто передбачала використання 12 ракет Х-101, запущених з одного бомбардувальника Ту-160. У документі вірогідність знищення цілі оцінюється в 85%. Однак експерти кажуть, що ці ракети виявилися менш ефективними та точними ніж очікувалося.

У іншій презентації про Японію та Південну Корею йдеться про вивчення Росією протиповітряної оборони. Це – звіт про роботу пари важких бомбардувальників Ту-95, відправлених для випробування протиповітряної оборони Японії та Південної Кореї 24 лютого 2014 року. Операція збіглася з анексією Росією Криму та спільними американо-корейськими військовими навчаннями Foal Eagle.

Згідно із документом, російські бомбардувальники залишили базу командування авіації дальньої авіації в Українці на Далекому Сході Росії для 17-годинного обльоту навколо Південної Кореї та Японії.

Зазначається, що було 18 перехоплень за участю 39 літаків. Найдовшою зустріччю був 70-хвилинний супровід пари японських F4 Phantom, які, за словами російських пілотів, "не були озброєні". Лише сім перехоплень були здійснені винищувачами з ракетами "повітря-повітря".

Маршрут майже ідентичний тому, який пройшли два патрульні літаки Ту-142, коли вони облетіли Японію під час стратегічних навчань у Тихому океані у вересні, включно з польотом над спірною територією біля Курил.