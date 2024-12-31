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FT: 15 провідних оборонних компаній у 2026-му майже подвоять грошові потоки проти 2021 року

Оборонні компанії готові до сплеску активності в угодах, багато хто з них прагнуть спрямувати все більші прибутки на штучний інтелект, складні безпілотники та космічні системи.

FT: 15 провідних оборонних компаній у 2026-му майже подвоять грошові потоки проти 2021 року
Фото: aerotime.aero

Оборонні компанії готові до сплеску активності в угодах, багато хто з них прагнуть спрямувати все більші прибутки на інвестиції в такі технології, як штучний інтелект, складні безпілотники та космічні системи, пише Financial Times.

Глобальні конфлікти, включно з війною в Україні, прискорили розробку нових технологій, що, як очікується, стимулюватиме укладання угод у найближчі кілька років.

Згідно з аналізом Vertical Research Partners для FT, очікується, що 15 провідних оборонних підрядників отримають вільний грошовий потік у розмірі близько 50 млрд доларів у 2026 році ‒ це майже вдвічі більше їхнього сукупного грошового потоку на кінець 2021 року.

За прогнозами, більші компанії продовжать витрачати ці гроші на викуп акцій і вищі виплати за дивідендами, але також зросте активність угод.

Майкл Сіон, партнер консалтингової компанії Bain & Co, очікує підйому у сфері злиття та поглинання в аерокосмічній та оборонній сфері, та прогнозує приплив фінансування від приватних інвестиційних та венчурних компаній. “Багато компаній прагнуть розширити свої пропозиції, щоб підготуватися до передових технологій”, ‒ сказав він. За його словами, більші компанії переслідуватимуть сфери оборони, що швидко розвиваються, такі як космічна та оборонна електроніка.

Тим часом, згідно з новим звітом Bain, вартість угод венчурного капіталу в оборонному секторі зросла у 18 разів за останнє десятиліття. Зростання було частково зумовлене все більшою конвергенцією комерційних та оборонних технологій.

Багато інвесторів, зокрема в Європі, також побоювалися підтримувати сектор через етичні проблеми, але ставлення змінюється після повномасштабного вторгнення Росії в Україну.

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Останні корпоративні угоди в галузі включають придбання компанією BAE System за $5,6 млрд американського постачальника критично важливих космічних систем Ball Aerospace, про це оголосили в 2023 році. Американська оборонна компанія L3Harris погодилася придбати виробника ракетних двигунів Aerojet Rocketdyne наприкінці 2022 року.

У листопаді виробник безпілотників AeroVironment заявив, що придбає BlueHalo, компанію, відому своїми технологіями боротьби з безпілотниками, приблизно за 4,1 мільярда доларів. Угода передбачає повний пакет акцій. Вахід Навабі, виконавчий директор AeroVironment, розповів, що компанія планує стати головним підрядником “наступного покоління”, який буде зосереджений на “оборонних технологіях”.

"Ймовірно, буде активність у сфері оборонних технологій, таких як безпілотники, штучний інтелект та лазери", ‒ сказав Роберт Сталлард, аналітик Vertical Research Partners. 

Сталлард додав, що навіть за міністерства юстиції Дональда Трампа оборонна промисловість США буде ультраконсолідована на найвищому рівні. Він підкреслює, що у Європі, тим часом, “має бути консолідація, злиття та поглинання, але домогтися згоди урядів ‒ це зовсім інша справа”.

Спільні підприємства та об'єднання є набагато простішим кроком, що “дозволяє європейцям об'єднувати сили, не викликаючи у політиків переживань через втрату суверенного потенціалу”.

  • Раніше FT писав, що обраний президент США Дональд Трамп вимагатиме від країн-членів НАТО збільшити витрати на оборону до 5 відсотків ВВП, але планує продовжувати надавати військову допомогу Україні.
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