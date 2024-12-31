В Единбурзі скасували новорічні заходи через шторм

У шотландському Единбурзі організатори традиційного фестивалю зустрічі Нового року "Хоґмані" змушені були скасувати усі заходи просто неба через штормове попередження.

Як пише The Guardian, синоптики очікують у місті сильні пориви вітру та опади у найближчі 36 годин. Рівень небезпеки погодних явищ підняли до "жовтого".

Очікувалося, що у розвагах "Хоґмані" візьмуть участь близько 50 тисяч людей - не лише шотландців, але й туристів з усього світу. Програма фестивалю включала святковий салют із Единбурзького замку та низку концертів.

Окрім Шотландії, шторм може вирувати у деяких регіонах Англії та Північної Ірландії. Поліція попередила, що 31 грудня можливі проблеми із транспортним сполученням. Проте у Лондоні, попри теж не надто сприятливий прогноз, святкування Нового року вирішили не обмежувати.