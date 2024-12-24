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Харків уперше з початку повномасштабної війни прикрасили до новорічних свят

Оскільки росіяни постійно обстрілюють місто, головну ялинку з 2022 року встановлюють у метро з міркувань безпеки. 

Харків уперше з початку повномасштабної війни прикрасили до новорічних свят
ялинка, Харків
Фото: "Центральний парк"

Харків уперше з початку повномасштабної війни святково прикрасили до Різдва та Нового року. 

Про це повідомив мер міста Ігор Терехов. 

Він опублікував відео і зазначив, що ці святкові вогні й декорації - символ незламності, любові до рідного міста, віри в перемогу, і подяка героїчному подвигу наших військових. 

"Вірю, що наступного року в Україну прийде справедливий мир. А з ним - і відбудова, в якій кожен з нас відіграє важливу роль", - зазначив Терехов 

Оскільки росіяни постійно обстрілюють Харків, головну ялинку міста з 2022 року встановлюють у метро з міркувань безпеки. Цього року вона також стоїть на станції метро "Університет".

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