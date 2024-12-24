Харків уперше з початку повномасштабної війни святково прикрасили до Різдва та Нового року.
Про це повідомив мер міста Ігор Терехов.
Він опублікував відео і зазначив, що ці святкові вогні й декорації - символ незламності, любові до рідного міста, віри в перемогу, і подяка героїчному подвигу наших військових.
"Вірю, що наступного року в Україну прийде справедливий мир. А з ним - і відбудова, в якій кожен з нас відіграє важливу роль", - зазначив Терехов
Оскільки росіяни постійно обстрілюють Харків, головну ялинку міста з 2022 року встановлюють у метро з міркувань безпеки. Цього року вона також стоїть на станції метро "Університет".