Оскільки росіяни постійно обстрілюють місто, головну ялинку з 2022 року встановлюють у метро з міркувань безпеки.

Харків уперше з початку повномасштабної війни святково прикрасили до Різдва та Нового року.

Про це повідомив мер міста Ігор Терехов.

Він опублікував відео і зазначив, що ці святкові вогні й декорації - символ незламності, любові до рідного міста, віри в перемогу, і подяка героїчному подвигу наших військових.

"Вірю, що наступного року в Україну прийде справедливий мир. А з ним - і відбудова, в якій кожен з нас відіграє важливу роль", - зазначив Терехов

Оскільки росіяни постійно обстрілюють Харків, головну ялинку міста з 2022 року встановлюють у метро з міркувань безпеки. Цього року вона також стоїть на станції метро "Університет".