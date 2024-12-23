У Харкові затримали двох підлітків, які підпалювали авто військових

У Харкові правоохоронці викрили двох підлітків, які підпалювали авто українських захисників. Ймовірно, зловмисники діяли за вказівкою "кураторів" російських спецслужб.

Фото: прокуратура Харківської області

Про це ідеться у повідомленні прокуратури Харківської області.

"За процесуального керівництва Харківської обласної прокуратури повідомлено про підозру двом неповнолітнім хлопцям віком 17 та 15 років у вчиненні за попередньою змовою групою осіб умисного знищення або пошкодження чужого майна шляхом підпалу (ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 194 КК України). Також 17-річному юнаку додатково інкримінують перешкоджання законній діяльності Збройних Сил України та інших військових формувань в особливий період (ч. 1 ст. 114-1 КК України)", — ідеться у повідомленні відомства.

Фото: прокуратура Харківської області

За даними слідства, у липні 2024 року двоє мешканців Харкова віком 15 та 17 років через месенджер "Телеграм" знайшли спосіб "легко підзаробити гроші". Куратори за грошову винагороду запропонували підліткам здійснювати підпали автівок, що належать українським військовим, та надали детальні інструкції, як треба діяти.

Фото: прокуратура Харківської області

Обов’язковою умовою "співпраці" була відеофіксація результату виконаної задачі.

Отримавши від куратора вказівку діяти за визначеним планом, за допомогою заздалегідь підготовленої запалювальної суміші фігуранти підпалювали авто українських військових у Харкові. Свої дії підлітки фільмували на мобільний телефон.

Правоохоронці викрили неповнолітніх. Розглядається версія, що, ймовірно, "кураторами" підпалів є представники російської спецслужби.