Укренерго дало команду на екстрені відключення світла

НЕК "Укренерго" дало команду на екстрені відключення електроенергії в Києві, Дніпрі та кількох областях.

Про це повідомили оператори систем розподілу в понеділок близько 14:30.

Зазначається, що аварійні відключення застосують у Сумській, Чернігівській, Полтавській, Черкаській, Кіровоградській областях.

"Споживання дуже високе, потрібно розвантажити енергосистему. Не сідайте в ліфти та намагайтеся економніше використовувати енергоємні прилади", - написав у фейсбуці директор електропостачальної компанії Д.Солюшнс (бренд Yasno, група ДТЕК) Сергій Коваленко.