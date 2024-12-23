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Укренерго дало команду на екстрені відключення світла

Високе споживання електроенергії призвело до запровадження графіків аварійних відключень.

Укренерго дало команду на екстрені відключення світла
Фото: EPA/UPG

НЕК "Укренерго" дало команду на екстрені відключення електроенергії в Києві, Дніпрі та кількох областях. 

Про це повідомили оператори систем розподілу в понеділок близько 14:30.

Зазначається, що аварійні відключення застосують у Сумській, Чернігівській, Полтавській, Черкаській, Кіровоградській областях.

"Споживання дуже високе, потрібно розвантажити енергосистему. Не сідайте в ліфти та намагайтеся економніше використовувати енергоємні прилади", - написав у фейсбуці директор електропостачальної компанії Д.Солюшнс (бренд Yasno, група ДТЕК) Сергій Коваленко.

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