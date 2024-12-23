Від початку воєнного стану у Тисі виявили тіла близько 50 осіб

Під час дії воєнного стану близько 50 осіб загинули, намагаючись незаконно перетнути кордон вплав через річку Тису.

Про це повідомив речник ДПСУ Андрій Демченко, пише Укрінформ.

"Все ще є відчайдухи, які обирають для себе лінію кордону, яка проходить по річках, для того, щоб намагатися перетнути кордон вплав, зокрема гірськими річками, що найбільше несуть загрозу для життя й здоров’я людей. Наприклад, річка Тиса, на жаль, уже забрала за час дії воєнного стану близько 50 життів людей, які у незаконний спосіб намагалися перетнути кордон саме на цій ділянці", – сказав Демченко.

Він зазначив, що прикордонники щодня виявляють спроби незаконного перетину кордону, хоча таких і поменшало з настанням зими.

"Викриваються схеми, організатори, посібники, які обіцяють людям сприяння в незаконному перетині кордону. Але починаючи з липня йде тенденція до зменшення таких спроб. Зараз цьому допомагають погодні умови, адже зниження температури, сніг не дозволяють безперешкодно навіть дістатися лінії кордону", – сказав речник і додав, що неодноразово прикордонники виявляли людей з переохолодженням, які обирали для себе такі небезпечні мандрівки для того, щоб перетнути кордон у незаконний спосіб.