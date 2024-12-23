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Від початку воєнного стану у Тисі виявили тіла близько 50 осіб

Прикордонники щодня виявляють спроби незаконного перетину кордону, хоча таких і поменшало з настанням зими.

Від початку воєнного стану у Тисі виявили тіла близько 50 осіб
Тіло потопельника, фото ілюстративне
Фото: ДПСУ

Під час дії воєнного стану близько 50 осіб загинули, намагаючись незаконно перетнути кордон вплав через річку Тису.

Про це повідомив речник ДПСУ Андрій Демченко, пише Укрінформ.

"Все ще є відчайдухи, які обирають для себе лінію кордону, яка проходить по річках, для того, щоб намагатися перетнути кордон вплав, зокрема гірськими річками, що найбільше несуть загрозу для життя й здоров’я людей. Наприклад, річка Тиса, на жаль, уже забрала за час дії воєнного стану близько 50 життів людей, які у незаконний спосіб намагалися перетнути кордон саме на цій ділянці", – сказав Демченко.

Він зазначив, що прикордонники щодня виявляють спроби незаконного перетину кордону, хоча таких і поменшало з настанням зими.

"Викриваються схеми, організатори, посібники, які обіцяють людям сприяння в незаконному перетині кордону. Але починаючи з липня йде тенденція до зменшення таких спроб. Зараз цьому допомагають погодні умови, адже зниження температури, сніг не дозволяють безперешкодно навіть дістатися лінії кордону", – сказав речник і додав, що неодноразово прикордонники виявляли людей з переохолодженням, які обирали для себе такі небезпечні мандрівки для того, щоб перетнути кордон у незаконний спосіб.

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