Катар погрожує “зупинити” продаж газу в ЄС, якщо його оштрафують згідно із законом про належну обачність
Катар погрожує “зупинити” продаж газу в ЄС, якщо його оштрафують згідно із законом про належну обачність
Журналіст Бутусов: у відповідь на оголошену Путіним “дуель” ударом по Рильську знищено штаб 155-ї бригади морпіхів
Журналіст Бутусов: у відповідь на оголошену Путіним “дуель” ударом по Рильську знищено штаб 155-ї бригади морпіхів
Бюст Леніна в труну і сухарики до кави
Бюст Леніна в труну і сухарики до кави
Журналістка Ольга Мусафірова: «Спомин з раннього дитинства — бабуся з мамою пишуть лист на адресу "Москва, Кремль"…»
Журналістка Ольга Мусафірова: «Спомин з раннього дитинства — бабуся з мамою пишуть лист на адресу "Москва, Кремль"…»
Олександр Усик – Тайсон Ф’юрі 2. Трансляція вечора боксу (ОНОВЛЮЄТЬСЯ)
Олександр Усик – Тайсон Ф’юрі 2. Трансляція вечора боксу (ОНОВЛЮЄТЬСЯ)
Рекордні цифри: за добу кордон перетнули 150 тисяч українців, — ДПСУ
Рекордні цифри: за добу кордон перетнули 150 тисяч українців, — ДПСУ
Олександр Усик переміг Тайсона Ф’юрі одноголосним рішенням суддів
Олександр Усик переміг Тайсона Ф’юрі одноголосним рішенням суддів
NYT: Іран перебуває у повномасштабній енергетичній кризі, виробництво майже зупинилося
NYT: Іран перебуває у повномасштабній енергетичній кризі, виробництво майже зупинилося
“Правильна відповідь Путіну – це підпис під запрошенням України в Альянс”, - Порошенко на ПА НАТО
“Правильна відповідь Путіну – це підпис під запрошенням України в Альянс”, - Порошенко на ПА НАТО
ГоловнаСуспільствоВійна

Через російську агресію на Херсонщині загинули троє людей

Ще одна людина поранена. 

Через російську агресію на Херсонщині загинули троє людей

Упродовж доби росіяни атакували 28 населених пунктів Херсонщини, убили трьох жителів області та поранили одну людину.

Про це повідомив начальник Херсонської ОВА Олександр Прокудін. 

Минулої доби під ворожим вогнем та авіаударами опинилися  Качкарівка, Берислав, Білозерка, Дудчани, Антонівка, Придніпровське, Садове, Новорайськ, Бургунка, Веселе, Зміївка, Золота Балка, Кізомис, Республіканець, Новоолексіївка, Новотягинка, Новоолександрівка, Придніпровське, Львове, Ольгівка, Понятівка, Монастирське, Миколаївка, Михайлівка, Токарівка, Тягинка, Іванівка та місто Херсон.

Російські військові били по житлових кварталах населених пунктів області, зокрема пошкодили 8 приватних будинків. Також окупанти понівечили газопровід, магазин та приватні автомобілі.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
﻿
Теми: , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies