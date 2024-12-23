Через російську агресію на Херсонщині загинули троє людей

Ще одна людина поранена.

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Упродовж доби росіяни атакували 28 населених пунктів Херсонщини, убили трьох жителів області та поранили одну людину.

Про це повідомив начальник Херсонської ОВА Олександр Прокудін.

Минулої доби під ворожим вогнем та авіаударами опинилися Качкарівка, Берислав, Білозерка, Дудчани, Антонівка, Придніпровське, Садове, Новорайськ, Бургунка, Веселе, Зміївка, Золота Балка, Кізомис, Республіканець, Новоолексіївка, Новотягинка, Новоолександрівка, Придніпровське, Львове, Ольгівка, Понятівка, Монастирське, Миколаївка, Михайлівка, Токарівка, Тягинка, Іванівка та місто Херсон.

Російські військові били по житлових кварталах населених пунктів області, зокрема пошкодили 8 приватних будинків. Також окупанти понівечили газопровід, магазин та приватні автомобілі.