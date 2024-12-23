Росіяни майже 200 разів обстріляли із артилерії Запорізьку область

Усього на території області зафіксували 400 ворожих обстрілів за добу.

Упродовж доби окупанти завдали 400 ударів по 8 населених пунктах Запорізької області.

Як повідомив начальник Запорізької ОВА Іван Федоров, 174 артобстріли завдано по території Кам'янського, Гуляйполя, Щербаків, Новоандріївки, Новоданилівки, Малої Токмачки, Чарівного та Новодарівки.

204 БпЛА різної модифікації атакували Кам'янське, Гуляйполе, Щербаки, Новоандріївку, Новоданилівку, Малу Токмачку, Чарівне та Новодарівку.

Фото: Запорізька ОВА Наслідки обстрілу Запорізької області

22 обстріли з РСЗВ накрили Кам'янське, Гуляйполе, Щербаки, Новоандріївку, Новоданилівку, Малу Токмачку та Чарівне.

Повідомлень про руйнування житлових будинків та об'єктів інфраструктури не надходило. Мирні жителі не постраждали.