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У Міноборони пояснили, скільки чекати виплат після повернення із СЗЧ

Для цього потрібен відповідний наказ командира.

У Міноборони пояснили, скільки чекати виплат після повернення із СЗЧ
Фото: Міноборони

Військовослужбовці, які добровільно повернулись до військової частини із СЗЧ, отримуватимуть ті самі виплати та забезпечення, але для цього потрібен відповідний наказ командира.

Про це повідомив начальник відділу комунікацій Головного управління Військової служби правопорядку Сергій Кузьменко, передає "Радіо Свобода".

Кузьменко пояснив, що відновлення всіх виплат та забезпечення тим, хто повернувся із СЗЧ, відновлюється після офіційного наказу про зарахування до резервного батальйону.

"Коли командир видає наказ по стройовій частині, що військовослужбовець зарахований до резервного батальйону, з цього моменту йому поновлюється виплата грошового забезпечення, здійснюється забезпечення речове, харчове, а також поновлюються всі пільги відповідно до чинного законодавства", – сказав він.

Кузьменко підкреслив, що "в період від моменту залишення військовим своєї частини до видання наказу про зарахування до резервного батальйону виплати грошового забезпечення та забезпечення речовим майном не здійснюються".

  • Раніше повідомлялося, що військові, які пішли в СЗЧ, повинні повернутися до 1 січня: тоді вони уникнуть вироку і отримають всі соцгарантії.
  • У серпні Верховна Рада схвалила  закон, яким пропонується не карати за перше самовільне залишення військової частини  чи дезертирство, якщо військовий сам повернувся і командир дозволить продовжити службу.
  • 29 листопада набув чинності закон про добровільне повернення на службу тих, хто вперше самовільно залишив військову частину або дезертував. Він передбачає, що під час дії воєнного стану військовослужбовцям, які вперше самовільно залишили військові частини, але згодом добровільно прибули до місця проходження служби, дія контракту продовжується. Поновлюються також грошові виплати.
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