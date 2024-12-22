У Міноборони пояснили, скільки чекати виплат після повернення із СЗЧ

Військовослужбовці, які добровільно повернулись до військової частини із СЗЧ, отримуватимуть ті самі виплати та забезпечення, але для цього потрібен відповідний наказ командира.

Про це повідомив начальник відділу комунікацій Головного управління Військової служби правопорядку Сергій Кузьменко, передає "Радіо Свобода".

Кузьменко пояснив, що відновлення всіх виплат та забезпечення тим, хто повернувся із СЗЧ, відновлюється після офіційного наказу про зарахування до резервного батальйону.

"Коли командир видає наказ по стройовій частині, що військовослужбовець зарахований до резервного батальйону, з цього моменту йому поновлюється виплата грошового забезпечення, здійснюється забезпечення речове, харчове, а також поновлюються всі пільги відповідно до чинного законодавства", – сказав він.

Кузьменко підкреслив, що "в період від моменту залишення військовим своєї частини до видання наказу про зарахування до резервного батальйону виплати грошового забезпечення та забезпечення речовим майном не здійснюються".