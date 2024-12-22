У застосунку "Армія+" запустили опитування для аналізу мотивації та досвіду військових

Міноборони України у співпраці з ГО "Український центр безпеки та співпраці" запускає нове опитування у застосунку "Армія+", яке спрямоване на аналіз мотивації, досвіду та викликів військовослужбовців.

Про це інформує пресслужба Міноборони.

Опитування створено, щоб глибше зрозуміти потреби українських воїнів та вдосконалити умови проходження служби.

Опитування включає такі напрями: мотивація приєднання до лав захисників, досвід військовослужбовців до та після вступу до Сил оборони, взаємодія з рекрутинговими центрами, перешкоди, з якими стикаються військові, ставлення до мобілізації та військового обов’язку. А також оцінку рівня соціальної підтримки, забезпечення та підготовки військовослужбовців.

"Ми ставимо за мету більше зрозуміти, наскільки задовільними є соціальна підтримка, забезпечення та якість підготовки наших захисників", — зазначив міністр оборони України Рустем Умєров.

Долучитися до опитування можуть усі користувачі застосунку "Армія+" в будь-який зручний час. Думка військовослужбовців допоможе зробити службу більш комфортною, а підтримку більш ефективною.

У Міноборони наголошують, що це опитування – важливий крок для вдосконалення системи підтримки наших захисників.