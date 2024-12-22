Унаслідок обстрілів Нікопольщини постраждала дитина

Кількість постраждалих через вчорашні обстріли росіян по Нікопольщині зросла. Травм зазнав підліток.

Про це інформує очільник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.

"До медиків звернувся 16-річний хлопець. У нього діагностували мінно-вибухову травму та непроникаючі сліпі поранення", — ідеться у повідомленні.

Лікарі надали постраждалому необхідну допомогу.