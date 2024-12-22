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Унаслідок обстрілів Нікопольщини постраждала дитина

16-річний хлопчик зазна порень.

Унаслідок обстрілів Нікопольщини постраждала дитина
Нікопольщина, наслідки обстрілів
Фото: Дніпропетровська ОВА

Кількість постраждалих через вчорашні обстріли росіян по Нікопольщині зросла. Травм зазнав підліток.

Про це інформує очільник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.

"До медиків звернувся 16-річний хлопець. У нього діагностували мінно-вибухову травму та непроникаючі сліпі поранення", — ідеться у повідомленні.

Лікарі надали постраждалому необхідну допомогу. 

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