Росіяни знову атакували Нікопольський район Дніпропетровщини

Ввечері та вночі росіяни обстрілювали населені пункти Нікопольщини у Дніпропетровській області. З важкої артилерії поцілили по Марганецькій та Покровській громадах.

Про це інформує очільник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.

Унаслідок обстрілів Марганецької та Покровської громад минулося без постраждалих. Фахівці обстежують атаковані території.

В інших районах Дніпропетровщини лунала повітряна тривога, проте обійшлося без ворожих ударів.