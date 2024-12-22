Росіяни знову атакували Нікопольський район Дніпропетровщини

Ввечері та вночі росіяни обстрілювали населені пункти Нікопольщини у Дніпропетровській області. З важкої артилерії поцілили по Марганецькій та Покровській громадах.
Про це інформує очільник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.
Унаслідок обстрілів Марганецької та Покровської громад минулося без постраждалих. Фахівці обстежують атаковані території.
В інших районах Дніпропетровщини лунала повітряна тривога, проте обійшлося без ворожих ударів.
- Майже півтора десятки разів протягом дня агресор атакував Нікопольщину Дніпропетровської області. Постраждали двоє людей.