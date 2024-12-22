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Росіяни знову атакували Нікопольський район Дніпропетровщини

Обійшлося без постраждалих.

Росіяни знову атакували Нікопольський район Дніпропетровщини
Наслідки обстрілу
Фото: Дніпропетровська ОВА

Ввечері та вночі росіяни обстрілювали населені пункти Нікопольщини у Дніпропетровській області. З важкої артилерії поцілили по Марганецькій та Покровській громадах.

Про це інформує очільник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.

Унаслідок обстрілів Марганецької та Покровської громад минулося без постраждалих. Фахівці обстежують атаковані території.

В інших районах Дніпропетровщини лунала повітряна тривога, проте обійшлося без ворожих ударів.

  • Майже півтора десятки разів протягом дня агресор атакував Нікопольщину Дніпропетровської області. Постраждали двоє людей. 
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