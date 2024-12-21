Через російські атаки на Нікопольщині постраждали двоє людей

Майже півтора десятки разів протягом дня агресор атакував Нікопольщину Дніпропетровської області. Постраждали двоє людей. 60-річну жінку госпіталізували в стані середньої тяжкості. 65-річний чоловік лікуватиметься амбулаторно.

Як повідомив начальник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак, для терору місцевих використовував безпілотники і важку артилерію. Поцілив по Нікополю, Марганецькій, Червоногригорівській громадах.

Пошкоджені 19 приватних будинків та один дачний, 5 господарських споруд, 2 гаража і стільки ж авто. Зачепило 40 сонячних панелей, лінії електропередач, газогони та водогін.

Фото: Дніпропетровська ОВА Наслідки обстрілу Накопольщини