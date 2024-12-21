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Через російські атаки на Нікопольщині постраждали двоє людей

Пошкоджені будинки, авто, сонячні панелі, ЛЕП, газогони та водогін.

Через російські атаки на Нікопольщині постраждали двоє людей
наслідки обстрілу Нікополя, фото ілюстративне
Фото: Дніпропетровська ОВА

Майже півтора десятки разів протягом дня агресор атакував Нікопольщину Дніпропетровської області. Постраждали двоє людей. 60-річну жінку госпіталізували в стані середньої тяжкості. 65-річний чоловік лікуватиметься амбулаторно. 

Як повідомив начальник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак, для терору місцевих використовував безпілотники і важку артилерію. Поцілив по Нікополю, Марганецькій, Червоногригорівській громадах.

Пошкоджені 19 приватних будинків та один дачний, 5 господарських споруд, 2 гаража і стільки ж авто. Зачепило 40 сонячних панелей, лінії електропередач, газогони та водогін.

Наслідки обстрілу Накопольщини
Фото: Дніпропетровська ОВА
Наслідки обстрілу Накопольщини

  • Ввечері 19 грудня російська окупаційна армія завдала ракетного удару по Кривому Рогу. Через ворожу атаку постраждали шестеро людей.
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