Кабмін призначив виконувача обов'язків голови Українського інституту національної пам'яті після того, як звільнили Антона Дробовича у зв'язку з завершенням строку призначення на посаду.

Про це повідомив представник уряду у Верховній Раді Тарас Мельничук.

"Тимчасово покладено виконання обов’язків Голови Українського інституту національної пам’яті на Гнатюк Юлію Сергіївну", – йдеться у його повідомленні.

Як вказано на сайті Інституту, Юлія Гнатюк від травня є першим заступником голови Українського інституту національної пам’яті.