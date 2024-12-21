Кабмін призначив виконувача обов'язків голови Українського інституту національної пам'яті після того, як звільнили Антона Дробовича у зв'язку з завершенням строку призначення на посаду.
Про це повідомив представник уряду у Верховній Раді Тарас Мельничук.
"Тимчасово покладено виконання обов’язків Голови Українського інституту національної пам’яті на Гнатюк Юлію Сергіївну", – йдеться у його повідомленні.
Як вказано на сайті Інституту, Юлія Гнатюк від травня є першим заступником голови Українського інституту національної пам’яті.
- Від 2019 року працює в Українському інституті національної пам’яті: спочатку на посаді головного спеціаліста відділу фінансово-бухгалтерського та технічного забезпечення, пізніше – головним бухгалтером відділу фінансово-бухгалтерського та технічного забезпечення Українського інституту національної пам’яті.
- Була також головним спеціалістом відділу фінансового забезпечення та бухгалтерського обліку Секретаріату Уповноваженого із захисту державної мови.
- Раніше працювала у відділі бухгалтерської звітності та методології Міністерства культури, згодом – у Департаменті фінансового забезпечення та бухгалтерського обліку Національної поліції України.
- У 2011 році здобула ступінь магістра з економіки за спеціальністю облік і аудит у Київському національному університеті імені Тараса Шевченка.