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Кабмін призначив виконувача обов'язків голови Українського інституту національної пам'яті

Тимчасово виконуватиме обов'язки голови установи Юлія Гнатюк.

Кабмін призначив виконувача обов'язків голови Українського інституту національної пам'яті
В.о. голови Українського інституту національної пам'яті Юлія Гнатюк
Фото: Український інститут національної пам'яті

Кабмін призначив виконувача обов'язків голови Українського інституту національної пам'яті після того, як звільнили Антона Дробовича у зв'язку з завершенням строку призначення на посаду. 

Про це повідомив представник уряду у Верховній Раді Тарас Мельничук.

"Тимчасово покладено виконання обов’язків Голови Українського інституту національної пам’яті на Гнатюк Юлію Сергіївну", – йдеться у його повідомленні. 

Як вказано на сайті Інституту, Юлія Гнатюк від травня є першим заступником голови Українського інституту національної пам’яті. 

  • Від 2019 року працює в Українському інституті національної пам’яті: спочатку на посаді головного спеціаліста відділу фінансово-бухгалтерського та технічного забезпечення, пізніше – головним бухгалтером відділу фінансово-бухгалтерського та технічного забезпечення Українського інституту національної пам’яті.
  • Була також головним спеціалістом відділу фінансового забезпечення та бухгалтерського обліку Секретаріату Уповноваженого із захисту державної мови.
  • Раніше працювала у відділі бухгалтерської звітності та методології Міністерства культури, згодом – у Департаменті фінансового забезпечення та бухгалтерського обліку Національної поліції України.
  • У 2011 році здобула ступінь магістра з економіки за спеціальністю облік і аудит у Київському національному університеті імені Тараса Шевченка.
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