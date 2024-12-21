На українсько-польському кордоні запрацював пункт пропуску "Нижанковичі-Мальховіце"

Особливістю цього пункту пропуску є розташування всієї інфраструктури на території Польщі.

Сьогодні, 21 грудня, відкрили міжнародний автомобільний пункт пропуску "Нижанковичі - Мальховіце". Через нього цілодобово пропускатимуть пасажирський та вантажний транспорт з дозволеною загальною масою до 3,5 тонн, а також автобуси.

Як повідомили у Державній митній службі, запуск пішохідного руху планується після завершення будівництва відповідної інфраструктури.

Особливістю цього пункту пропуску є розташування всієї інфраструктури на території Польщі, що дозволило запровадити систему спільного контролю. Це п'ятий пункт пропуску на українсько-польському кордоні, де використовується дана система та одинадцятий в Україні загалом.

Запровадження спільного контролю передбачає мінімізацію формальностей на кордоні, зокрема, одночасне здійснення процедур українською та суміжною стороною під час однієї зупинки. Це дозволить громадянам і перевізникам швидше проходити контроль. Це сприятиме зменшенню черг на кордоні і прозорості контрольних процедур.

Фото: Держмитна служба Пункт пропуску "Нижанковичі-Мальховіце"

Фото: Держмитна служба Українські і польські прикордонники