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На українсько-польському кордоні запрацював пункт пропуску "Нижанковичі-Мальховіце"

Особливістю цього пункту пропуску є розташування всієї інфраструктури на території Польщі. 

На українсько-польському кордоні запрацював пункт пропуску "Нижанковичі-Мальховіце"
Пункт пропуску "Нижанковичі-Мальховіце"
Фото: Держмитна служба

Сьогодні, 21 грудня, відкрили міжнародний автомобільний пункт пропуску "Нижанковичі - Мальховіце".  Через нього цілодобово пропускатимуть пасажирський та вантажний транспорт з дозволеною загальною масою до 3,5 тонн, а також автобуси.

Як повідомили у Державній митній службі, запуск пішохідного руху планується після завершення будівництва відповідної інфраструктури. 

Особливістю цього пункту пропуску є розташування всієї інфраструктури на території Польщі, що дозволило запровадити систему спільного контролю. Це п'ятий пункт пропуску на українсько-польському кордоні, де використовується дана система та одинадцятий в Україні загалом. 

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Запровадження спільного контролю передбачає мінімізацію формальностей на кордоні, зокрема, одночасне здійснення процедур українською та суміжною стороною під час однієї зупинки. Це дозволить громадянам і перевізникам швидше проходити контроль. Це сприятиме зменшенню черг на кордоні і прозорості контрольних процедур. 

Пункт пропуску &quot;Нижанковичі-Мальховіце&quot;
Фото: Держмитна служба
Пункт пропуску "Нижанковичі-Мальховіце"
Українські і польські прикордонники
Фото: Держмитна служба
Українські і польські прикордонники

  • Наразі перетин кордону для автобусів буде можливий лише за попереднім записом в системі «єЧерга».
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