У підрозділах росармії на Херсонщині фіксують випадки диверсій та самогубств серед солдатів

Міноборони РФ направило туди комісії для перевірки.

Військове командування Кремля відправляє комісію для перевірки 1196-го мотострілецького полку у Херсонській області через випадки диверсій та самогубств серед солдатів.

Про це повідомляє "АТЕШ".

Агенти "АТЕШ" з-поміж російських військовослужбовців інформують, що у 1196-й мотострілецький полк територіальних військ РФ, який розташований на окупованій території Херсонської області, прибула комісія з міноборони РФ.

Як повідомляють партизани, візит комісії пов'язаний з випадками частих диверсій проти плавзасобів і спроб самогубств серед військовослужбовців.

"Ці інциденти підривають дисципліну та боєздатність підрозділів, а російське командування сприймає їх як серйозну загрозу. Російське командування переконане, що це може зірвати плани наступу російських військ на правий берег Херсонщини", — додають в "Атеш".