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У підрозділах росармії на Херсонщині фіксують випадки диверсій та самогубств серед солдатів

Міноборони РФ направило туди комісії для перевірки.

У підрозділах росармії на Херсонщині фіксують випадки диверсій та самогубств серед солдатів
Ілюстративне фото: російські окупанти
Фото: пресслужба ГУР Міноборони України

Військове командування Кремля відправляє комісію для перевірки 1196-го мотострілецького полку у Херсонській області через випадки диверсій та самогубств серед солдатів.

Про це повідомляє "АТЕШ".

Агенти "АТЕШ" з-поміж російських військовослужбовців інформують, що у 1196-й мотострілецький полк територіальних військ РФ, який розташований на окупованій території Херсонської області, прибула комісія з міноборони РФ.

Як повідомляють партизани, візит комісії пов'язаний з випадками частих диверсій проти плавзасобів і спроб самогубств серед військовослужбовців. 

"Ці інциденти підривають дисципліну та боєздатність підрозділів, а російське командування сприймає їх як серйозну загрозу. Російське командування переконане, що це може зірвати плани наступу російських військ на правий берег Херсонщини", — додають в "Атеш".

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