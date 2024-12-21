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​За тиждень росіяни застосували понад 550 КАБів та майже стільки ж ударних дронів

Також упродовж тижня окупанти вдарили 20 ракетами. 

​За тиждень росіяни застосували понад 550 КАБів та майже стільки ж ударних дронів
Фото: ОП

Упродовж тижня окупанти застосували по Україні понад 550 керованих авіаційних бомб, майже 550 ударних дронів і понад 20 ракет різних типів.

Про це розповів у телеграмі президент Україн Володимир Зеленський.

Він зазначив, що тільки упродовж цієї ночі російські терористи застосували понад 110 ударних дронів.

"Зруйнований онкодиспансер у Херсоні, влучання в багатоквартирні будинки у Харкові та Запоріжжі, раніше – балістика по Києву, обстріли Сум, Кривого Рогу, Дніпровщини, Донеччини", – зазначив глава держави. 

Він додав, що це – російський терор, "якому ми протидіємо". Він подякував партнерам, які підтримують Україну та посилюють тиск на Росію. 

  • У ніч на 21 грудня Росія атакувала зенітною керованою ракетою С-400 із ТОТ Донецької обл. у напрямку Полтавщини. Також ворог атакував Україну 113-ма ударними БпЛА типу "Shahed" і безпілотниками інших типів. ППО збила 57 дронів, а ще 56 ворожих БпЛА локаційно втрачено.
  • Російські окупаційні війська завдали удару по онкодиспансеру Херсона, випустивши два КАБи. Під час обстрілу пацієнти та медичний персонал не постраждали. Однак будівля зазнала значних руйнувань.
  • У Харкові унаслідок влучання "Шахеда" пошкоджено дев’ятиповерховий житловий будинок і автомобіль. Постраждали шестеро цивільних людей, серед яких 12-річна дівчинка.
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