​За тиждень росіяни застосували понад 550 КАБів та майже стільки ж ударних дронів

Упродовж тижня окупанти застосували по Україні понад 550 керованих авіаційних бомб, майже 550 ударних дронів і понад 20 ракет різних типів.

Про це розповів у телеграмі президент Україн Володимир Зеленський.

Він зазначив, що тільки упродовж цієї ночі російські терористи застосували понад 110 ударних дронів.

"Зруйнований онкодиспансер у Херсоні, влучання в багатоквартирні будинки у Харкові та Запоріжжі, раніше – балістика по Києву, обстріли Сум, Кривого Рогу, Дніпровщини, Донеччини", – зазначив глава держави.

Він додав, що це – російський терор, "якому ми протидіємо". Він подякував партнерам, які підтримують Україну та посилюють тиск на Росію.