"АТЕШ": росіяни перекидають техніку на Курахівський напрямок

У колоні важкої техніки були помічені танки Т-72, БМП-2 та МТЛБ.

Росіяни перекидають усі доступні ресурси важкої техніки на Курахівський напрямок в Донецькій області.

Про це інформує партизанський рух "АТЕШ".

"Агент руху "АТЕШ" на трасі М-4 зафіксував рух колони важкої бойової техніки у напрямку Ростова-на-Дону. У складі колони були помічені танки Т-72, БМП-2 та МТЛБ", — зазначає партизанський рух.

Росіяни перекидають усі доступні ресурси у Донецьку область, де вони зазнають катастрофічних втрат.

"Російські військовослужбовці опозиційно налаштовані до путінського режиму свідомо саботують накази свого командування. Ми закликаємо російських військовослужбовців не бути гарматним м'ясом у цій безглуздій, для росіян, війні", — наголошують в "АТЕШ".