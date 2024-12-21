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"АТЕШ": росіяни перекидають техніку на Курахівський напрямок

У колоні важкої техніки були помічені танки Т-72, БМП-2 та МТЛБ.

"АТЕШ": росіяни перекидають техніку на Курахівський напрямок
Фото: АТЕШ

Росіяни перекидають усі доступні ресурси важкої техніки на Курахівський напрямок в Донецькій області.

Про це інформує партизанський рух "АТЕШ".

"Агент руху "АТЕШ" на трасі М-4 зафіксував рух колони важкої бойової техніки у напрямку Ростова-на-Дону. У складі колони були помічені танки Т-72, БМП-2 та МТЛБ", — зазначає партизанський рух.

Росіяни перекидають усі доступні ресурси у Донецьку область, де вони зазнають катастрофічних втрат. 

"Російські військовослужбовці опозиційно налаштовані до путінського режиму свідомо саботують накази свого командування. Ми закликаємо російських військовослужбовців не бути гарматним м'ясом у цій безглуздій, для росіян, війні", — наголошують в "АТЕШ". 

  • На Курахівському напрямку окупанти 24 рази намагалися прорвати українські оборонні рубежі в районі населених пунктів Сонцівка, Старі Терни, Андріївка, Курахове, Дачне, Дальнє, Костянтинопольське та Костянтинопіль.
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