"АТЕШ": росіяни перекидають техніку на Курахівський напрямок

Росіяни перекидають усі доступні ресурси важкої техніки на Курахівський напрямок в Донецькій області.
Про це інформує партизанський рух "АТЕШ".
"Агент руху "АТЕШ" на трасі М-4 зафіксував рух колони важкої бойової техніки у напрямку Ростова-на-Дону. У складі колони були помічені танки Т-72, БМП-2 та МТЛБ", — зазначає партизанський рух.
Росіяни перекидають усі доступні ресурси у Донецьку область, де вони зазнають катастрофічних втрат.
"Російські військовослужбовці опозиційно налаштовані до путінського режиму свідомо саботують накази свого командування. Ми закликаємо російських військовослужбовців не бути гарматним м'ясом у цій безглуздій, для росіян, війні", — наголошують в "АТЕШ".
- На Курахівському напрямку окупанти 24 рази намагалися прорвати українські оборонні рубежі в районі населених пунктів Сонцівка, Старі Терни, Андріївка, Курахове, Дачне, Дальнє, Костянтинопольське та Костянтинопіль.