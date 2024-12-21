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Росіяни скинули боєприпас із дрона на Марганецьку громаду Дніпропетровщини

Загиблих та постраждалих немає.

Росіяни скинули боєприпас із дрона на Марганецьку громаду Дніпропетровщини
Наслідки обстрілу Нікополя
Фото: Дніпропетровська ОВА

Російська армія скинула боєприпас із дрона на Марганецьку громаду у Нікопольському районі.

Про це повідомляє начальник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.

"Агресор скинув на Марганецьку громаду боєприпас з безпілотника. Мирівську обстріляв з важкої артилерії", — зазначив він.

Загалом окупанти атакували район до пізнього вечора. Загиблих та постраждалих немає.

Лисак також зазначив, що підрозділ ПвК "Схід" знищив над Дніпропетровщиною ворожий БпЛА.

  • Російська армія упродовж 20 грудня атакувала Дніпропетровську область з артилерії та застосував дрони-камікадзе. Під ударами опинилися Нікопольщина та Криворіжжя.
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