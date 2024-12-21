Росіяни скинули боєприпас із дрона на Марганецьку громаду Дніпропетровщини

Російська армія скинула боєприпас із дрона на Марганецьку громаду у Нікопольському районі.
Про це повідомляє начальник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.
"Агресор скинув на Марганецьку громаду боєприпас з безпілотника. Мирівську обстріляв з важкої артилерії", — зазначив він.
Загалом окупанти атакували район до пізнього вечора. Загиблих та постраждалих немає.
Лисак також зазначив, що підрозділ ПвК "Схід" знищив над Дніпропетровщиною ворожий БпЛА.
- Російська армія упродовж 20 грудня атакувала Дніпропетровську область з артилерії та застосував дрони-камікадзе. Під ударами опинилися Нікопольщина та Криворіжжя.