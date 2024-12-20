Росіян знову атакували Нікопольський район Дніпропетровщини, є пошкодження

Ворог застосував дрони-камікадзе та бив з артилерії.

Російська армія упродовж дня атакувала Дніпропетровську область з артилерії та застосував дрони-камікадзе. Під ударами опинилися Нікопольщина та Криворіжжя.

Про це повідомляє очільник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.

На Зеленодольську громаду Криворізького району окупанти скерували БпЛА та пошкодили 2 приватні будинки.

Нікопольський район опинився під ударами дронів та ворожої артилерії. Під обстрілами ворога були Нікополь, Мирівська, Марганецька, Покровська та Червоногригорівська громади.

Понівечені адмінбудівля та приміщення 7 підприємств. Потрощені 6 приватних осель, 3 авто та знищено господарську споруду. Розбиті також газогін і лінії електропередач.

На щастя, минулося без постраждалих.