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Росіян знову атакували Нікопольський район Дніпропетровщини, є пошкодження

Ворог застосував дрони-камікадзе та бив з артилерії.

Росіян знову атакували Нікопольський район Дніпропетровщини, є пошкодження
Фото: Сергій Лисак

Російська армія упродовж дня атакувала Дніпропетровську область з артилерії та застосував дрони-камікадзе. Під ударами опинилися Нікопольщина та Криворіжжя.

Про це повідомляє очільник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.

На Зеленодольську громаду Криворізького району окупанти скерували БпЛА та пошкодили 2 приватні будинки. 

Нікопольський район опинився під ударами дронів та ворожої артилерії. Під обстрілами ворога були Нікополь, Мирівська, Марганецька, Покровська та Червоногригорівська громади. 

Понівечені адмінбудівля та приміщення 7 підприємств. Потрощені 6 приватних осель, 3 авто та знищено господарську споруду. Розбиті також газогін і лінії електропередач.

На щастя, минулося без постраждалих.

  • Ввечері 19 грудня російська окупаційна армія завдала ракетного удару по Кривому Рогу. Через ворожу атаку постраждали шестеро людей. Серед них – 15-річна дівчинка. Вона та двоє чоловіків госпіталізовані в стані середньої тяжкості.
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