Армія РФ атакувала Гуляйполе на Запоріжжі

Російська армія атакувала Гуляйполе у Запорізькій області FPV-дроном. Постраждав чоловік.

Про це повідомив начальник Запорізької ОВА Іван Федоров.

"Росіяни продовжують тероризувати наших людей FPV-дронами. Внаслідок ворожої атаки поранень зазнав мешканець міста Гуляйполе", — написав Федоров.

Постраждалому надано допомогу та доставлено до лікарні.

Уранці 4 ворожі FPV-дрони тероризували населений пункт у Васильківському районі. Один з ударів прийшовся по автівці. 61-річна жінка зазнала поранень. Наразі вона у лікарні у стані середньої тяжкості.