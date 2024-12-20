Журналістка Ольга Мусафірова: «Спомин з раннього дитинства — бабуся з мамою пишуть лист на адресу "Москва, Кремль"…»
Журналістка Ольга Мусафірова: «Спомин з раннього дитинства — бабуся з мамою пишуть лист на адресу "Москва, Кремль"…»
«Чмут краде гроші», «Притула, де супутник?», «піар на війні»: хто руйнує репутацію фондів?
«Чмут краде гроші», «Притула, де супутник?», «піар на війні»: хто руйнує репутацію фондів?
“Правильна відповідь Путіну – це підпис під запрошенням України в Альянс”, - Порошенко на ПА НАТО
“Правильна відповідь Путіну – це підпис під запрошенням України в Альянс”, - Порошенко на ПА НАТО
Трамп наказав республіканцям ініціювати бюджетний шатдаун
Трамп наказав республіканцям ініціювати бюджетний шатдаун
Не страшно і не соромно. Як сповідатися, щоб отримати прощення?
Не страшно і не соромно. Як сповідатися, щоб отримати прощення?
У Франції 20 років за гратами отримав Домінік Пеліко, який роками дозволяв десяткам чоловіків гвалтували його дружину
У Франції 20 років за гратами отримав Домінік Пеліко, який роками дозволяв десяткам чоловіків гвалтували його дружину
Зеленський про Путіна: "Люди гинуть, а йому "цікаво"… Довбойоб"
Зеленський про Путіна: "Люди гинуть, а йому "цікаво"… Довбойоб"
Мін'юст попередив про масштабний збій на рівні мережевої інфраструктури, яка обслуговує реєстри
Мін'юст попередив про масштабний збій на рівні мережевої інфраструктури, яка обслуговує реєстри
Бельгія не виконає обіцянку щодо F-16 для України
Бельгія не виконає обіцянку щодо F-16 для України
ГоловнаСуспільствоЖиття

​Повідомлено про підозру ще одному підсанкційному "міністру ДНР", який просуває російські наративи серед дітей

Максимальне покарання – 10 років за ґратами з позбавленням права обіймати певні посади.

​Повідомлено про підозру ще одному підсанкційному "міністру ДНР", який просуває російські наративи серед дітей
Фото: прокуратура Донецької області

Прокурори повідомили про підозру підсанкційному "міністру молоді, спорту та туризму днр", який просуває російські наративи серед неповнолітніх на ТОТ Донеччини.

Про це інформує прокуратура Донецької області.

"За процесуального керівництва Донецької обласної прокуратури громадянину заочно повідомлено про підозру в колабораційній діяльності (ч. 5 ст. 111-1 КК України)", — ідеться у повідомленні.

Відомо, що у 2014 році після захоплення ворогом м. Донецьк місцевий підприємець почав співпрацювати з "адміністрацією днр". Він добровільно став так званим депутатом "народної ради". 

За свою вірність державі-агресору і підтримку повномасштабного вторгнення рф в Україну підозрюваний у 2023 році отримав посаду "міністра молоді, спорту та туризму днр".  "Очільник "міністерства" видає та підписує нікчемні накази. Крім того, забезпечує і реалізує "державну молодіжну політику" у захоплених громадах. Псевдопосадовець розповсюджує російські наративи серед молоді та організовує виїзд неповнолітніх спортсменів на змагання до рф. Крім того, наголошує на їх ролі у розбудові "республіки", — зазначають у відомстві. 

Також підконтрольне йому відомство контролює виконання програм й проведення заходів, спрямованих на забезпечення так званого військово-патріотичного виховання дітей та молоді.

Через медіа зрадник висвітлює свою діяльність задля формування думки серед населення щодо легітимності окупаційної влади.

На громадянина накладено санкції РНБО та його оголошено у розшук. 

Максимальне покарання – 10 років за ґратами з позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю на 15 років та конфіскацією майна. 

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
﻿
Теми: , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies