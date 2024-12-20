Головне за ніч та ранок п’ятниці, 20 грудня: ракетні удари по Києву, понад 190 штурмів, масштабна кібератака на держреєстри

Сьогодні близько 07:00 ранку росіяни завдали комбінованого ракетного удару по Києву. Попередньо, ворог застосував аеробалістичні ракети "Кинджал" з бортів МіГ-31К та балістичні ракети типу Іскандер/KN-23. Загалом було випущено 8 ракет, повідомила Київська міська військова адміністрація.

Зафіксовано падіння уламків в кількох районах міста.

Подробиці – в новині.

Унаслідок ракетних ударів Росії по Києву постраждав Костел Святого Миколая.

Про це повідомила Римсько-католицька парафія св. Миколая в Києві. "Сьогодні вранці внаслідок підступного російського удару ракетами по столиці, постраждав і наш, і так вже багатостраждальний костел св. Миколая. Навколо храму у вежах повилітали шибки, посипалися деякі вітражі… Повилітали шибки на вежах, які так чекають повернення хрестів. На жаль, будівлі біля костелу постраждали ще більше. Уже відомо про загиблого, близько десятка поранених", - йдеться в повідомленні.

Тим часом Генеральний штаб ЗСУ повідомляє, що на фронті за минулу добу відбулося 191 бойове зіткнення.

На Покровському напрямку наші захисники зупинили 32 штурмові дії агресора у бік населених пунктів Суха Балка, Миролюбівка, Промінь, Лисівка, Даченське, Солоне, Новий Труд, Зелене та Нововасилівка.

На Времівському напрямку противник здійснив 23 штурми наших позицій в районах Успенівки, Костянтинопільського, Благодатного, Нескучного та Новодарівки.

Сили оборони України продовжують операцію в Курській області. Авіація росіян продовжує бити по власній території. За минулу добу російські літаки завдали 6 авіаударів, скинувши при цьому 7 КАБ, окрім того ворог здійснив 472 обстріли. Українські захисники відбили 60 штурмових дій загарбників.

Детальніше про оперативну ситуацію – в новині.

Також Генштаб інформує, що за минулу добу Сили оборони ліквідували ще 2200 російських окупантів. Загалом Росія вже втратила в Україні 770420 військових.

Про інші втрати ворога – в новині.

У ніч на 20 грудня Росія завдала по Україні удару балістичною ракетою "Іскандер-М" із Ростовської області, керованою авіаційною ракетою Х-59/69 із повітряного простору Курської області та 65-ма ударними БпЛА типу "Shahed" і безпілотниками інших типів із районів Брянськ, Міллерово, Орел, Приморсько-Ахтарськ.

Станом на 09:30 підтверджено збиття 40 ударних БпЛА типу "Shahed" та безпілотників інших типів у Курській, Полтавській, Сумській, Київській, Чернігівській, Черкаській, Дніпропетровській та Запорізькій областях. 20 ворожих безпілотників-імітаторів - локаційно втрачені (без негативних наслідків).

20 грудня близько 7:00 ранку ворог завдав удару по Києву 5-ма балістичними ракетами "Іскандер-М"/KN-23. Пуски здійснювалися із Воронезької та Брянської області. Силами ППО було збито усі п’ять ракет. На жаль, уламки збитих ракет завдали збитків та руйнувань в п’яти районах столиці, є загиблі та поранені.

"Просимо громадян миттєво реагувати на повідомлення про загрозу застосування балістичного озброєння, адже часу на те, щоб знайти укриття дуже мало. Дотримуйтесь рекомендацій екстрених служб, бережіть себе та своїх рідних", - наголосили в Повітряних силах.

Віцепрем'єр-міністерка та міністерка юстиції Ольга Стефанішина на своїй сторінці у Facebook повідомила про здійснення наймасштабнішої цілеспрямованої кібератаки на дані єдиних та державних реєстрів, які перебувають у компетенції її відомства.

За словами урядовиці, росіяни намагалися порушити роботу критичної інфраструктури держави. Спеціалісти наразі працюють над поетапним відновленням доступу до реєстрів. У першу чергу повертатимуть нормальну роботу Державного реєстру актів цивільного стану, Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців, а також Державного реєстру прав на нерухоме майно. Термін - орієнтовно до 2 тижнів.

Упродовж дня у п'ятницю Стефанішина обіцяє повідомити про особливості надання послуг громадянам. Після завершення робіт буде проведено аналіз для посилення захисту від таких втручань у майбутньому.

Водночас російські хакери оприлюднили заяву, що отримали доступ до понад 1 мільярда рядків даних Міністерства юстиції України та нібито знищили інформацію включно з резервними даними на серверах у Польщі.

Портал державних послуг онлайн "Дія" у пресрелізі заявив про тимчасову недоступність 20 електронних сервісів, пов'язану з "оновленням державних реєстрів". Там також вказують на проведення державною компанією "Національні інформаційні системи" технічних робіт.

Які функції не працюють – в новині.

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