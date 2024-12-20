Відомо про 9 постраждалих. Також виявили тіло одного загиблого.

Сьогодні близько 07:00 ранку росіяни завдали комбінованого ракетного удару по Києву. Попередньо, ворог застосував аеробалістичні ракети "Кинджал" з бортів МіГ-31К та балістичні ракети типу Іскандер/KN-23. Всього було випущено 8 ракет.

Про це повідомила Київська міська військова адміністрація.

Зафіксовано падіння уламків в кількох районах міста.

У Голосіївському районі пошкоджено офісну будівлю, дорожнє покриття та газову трубу з подальшою розгерметизацією; загорілося 5 автомобілів. Інформація уточнюється.

За іншою адресою пошкоджено фасад офісної будівлі з послідуючим загоранням на покрівлі, відбулася руйнація на п’ятнадцятому поверсі (ймовірно є заблоковані люди). Попередньо постраждало 2 особи, яких було госпіталізовано.

Солом’янський район: Внаслідок падіння уламків виникла пожежа в нежитловій будівлі. Пожежу ліквідовано. Постраждалих не виявлено.

Шевченківський район: Виникла пожежа на території нежитлової забудови. Інформація уточняється.

Інформація щодо падіння уламків в Дніпровському районі після перевірки не підтвердилась.

Мер Києва Віталій Кличко повідомив, що наразі відомо про 9 постраждалих внаслідок ворожої атаки на столицю. Чотирьох з них госпіталізували. Також виявили тіло одного загиблого.

У КМВА також показали фото наслідків атаки по столиці.

Фото: КМВА Пожежа після ракетної атаки, Голосіївській район

Фото: КМВА Пожежа після ракетної атаки, Голосіївській район

Фото: КМВА Наслідки ракетної атаки, Голосіївський район

Фото: КМВА Пожежа після ракетної атаки, Голосіївській район

Фото: КМВА Голосіївській район