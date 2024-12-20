Росія вивозить крадене в України зерно єменським хуситам

Спільне розслідування Bellingcat та Lloyd's List щодо крадіжки росіянами зерна з тимчасово окупованих територій України визначило, що збіжжя потрапляє до рук єменських хуситів.

Як зазначено на сайті журналістської спільноти, за останні кілька місяців вантажне судно Zafar здійснило щонайменше два рейси з порту Севастополя до Ас-Саліфа на заході Ємену. Під час переходу корабель вимикав автоматизовану систему ідентифікації, щоб приховати свою присутність.

Севастопольський порт перебуває під санкціями США та Великої Британії, а ЄС забороняє торговельні рейси до Ас-Саліфа. Проте ООН таких обмежень не має, чим і скористалися росіяни - у Джибуті Zafar успішно проходив перевірку Механізму ООН з інспекції та верифікації.

У Bellingcat стверджують, що на їхні знахідки відреагували в українській владі: вивезення краденого зерна до терористів назвали "обурливим" та закликали усі міжнародні порти відмовлятися обслуговувати подібні рейси.