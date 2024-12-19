Причиною цього став сендвіч з ковбасою.

Редактора "Європейської правди" затримали в Брюсселі за підозрою у підготовці теракту на декілька годин

Редактор “Європейської правди” Сергій Сидоренко розповів, що вчора його затримали у Брюсселі за підозрою у підготовці вибуху на саміті ЄС.

“Вчора отримав у Брюсселі небанальний досвід. Мене затримала поліція за підозрою у підготовці вибуху на саміті ЄС, і це не жарт. 5 годин арешту, обшук в готелі, звинувачення (щоправда, сложна сказати які))), допит, вилучення речей і документів, всє дела”, - написав він.

На щастя, після опівночі його відпустили з поліції “зі словами sorry for that”. На поліцейській машині Сидоренка відвезли з мигалками на прессконференцію президента Зеленського.

Сидоренко розповів, що на вході до будинку Європи, де проходить саміт, з'ясувалося, що у нього на руках сліди вибухівки. Для контролю процедуру повторили двічі, тест був позитивним.

Після перевірки за допомогою службового пса поліцейські забрали у Сидоренка телефон, надягнули на руки пакети та провели обшук та допитали журналіста.

Згодом поліцейські пояснили, що найреальніше стало причиною спрацювання.

У день затримання, дорогою на саміт, Сидоренко з'їв сендвіч з ковбасою, який тримав руками. Через це детектор показав “сліди нітратів”, а це є ознакою, що людина працює з вибухівкою. Крім ковбаси, такий ефект може дати використання деяких санітайзерів.