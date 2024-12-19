Під час одного з ворожих штурмів ССО вдалося знищити понад десяток солдатів КНДР і два десятки поранити.

Сили спецоперацій показали відео зі знищення військ КНДР у Курській області Росії.

За інформацією ССО, бійці 73-го морського центру відбили штурмові дії північнокорейських військових на одну з позицій Сил безпеки та оборони.

Під час спроби ворожого штурму оператори Сил спецоперацій відкрили вогонь з автоматичного станкового гранатомета MK-19, а також здійснили низку скидів з дронів.

«В результаті оператори ССО знищили 12 північнокорейських військових та поранили ще 20. До того ж оператори ССО змогли надати домедичну допомогу пораненому піхотинцю з дружнього підрозділу та успішно евакуювали його з поля бою», - повідомили військові.