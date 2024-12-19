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Сили спецоперацій показали, як знищують північнокорейські війська на Курщині в РФ

Під час одного з ворожих штурмів ССО вдалося знищити понад десяток солдатів КНДР і два десятки поранити.

Сили спецоперацій показали, як знищують північнокорейські війська на Курщині в РФ
Бійці ССО, фото ілюстративне
Фото: Пресслужба Сил спецоперацій України

Сили спецоперацій показали відео зі знищення військ КНДР у Курській області Росії.

За інформацією ССО, бійці 73-го морського центру відбили штурмові дії північнокорейських військових на одну з позицій Сил безпеки та оборони.

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Під час спроби ворожого штурму оператори Сил спецоперацій відкрили вогонь з автоматичного станкового гранатомета MK-19, а також здійснили низку скидів з дронів. 

«В результаті оператори ССО знищили 12 північнокорейських військових та поранили ще 20. До того ж оператори ССО змогли надати домедичну допомогу пораненому піхотинцю з дружнього підрозділу та успішно евакуювали його з поля бою», - повідомили військові.

  • 19 грудня Генштаб ЗСУ повідомив, що станом на 16.00 на Курщині зафіксували вже 57 боїв.
  • Розвідка Південної Кореї того ж дня повідомила, що наразі відомо про ліквідованих щонайменше 100 північнокорейських військовослужбовців, яких направили до Росії для бойових дій в Україні. А кількість поранених сягнула приблизно 1000 осіб.
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