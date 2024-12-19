Сили спецоперацій показали відео зі знищення військ КНДР у Курській області Росії.
За інформацією ССО, бійці 73-го морського центру відбили штурмові дії північнокорейських військових на одну з позицій Сил безпеки та оборони.
Під час спроби ворожого штурму оператори Сил спецоперацій відкрили вогонь з автоматичного станкового гранатомета MK-19, а також здійснили низку скидів з дронів.
«В результаті оператори ССО знищили 12 північнокорейських військових та поранили ще 20. До того ж оператори ССО змогли надати домедичну допомогу пораненому піхотинцю з дружнього підрозділу та успішно евакуювали його з поля бою», - повідомили військові.
- 19 грудня Генштаб ЗСУ повідомив, що станом на 16.00 на Курщині зафіксували вже 57 боїв.
- Розвідка Південної Кореї того ж дня повідомила, що наразі відомо про ліквідованих щонайменше 100 північнокорейських військовослужбовців, яких направили до Росії для бойових дій в Україні. А кількість поранених сягнула приблизно 1000 осіб.