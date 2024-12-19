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Знущання з підлеглих, вимагання грошей, будівництво дачі: командира 211-ї бригади взяли під варту

Вище командування відсторонило полковника Олега Побережнюка від виконання службових обов’язків.

Знущання з підлеглих, вимагання грошей, будівництво дачі: командира 211-ї бригади взяли під варту
Командир 211-ї понтонно-мостової бригади полковник Олег Побережнюк
Фото: ТСН

Суд обрав командиру 211-ї понтонно-мостової бригади Сил підтримки Збройних Сил України запобіжний захід – тримання під вартою з правом внесення 908 400 грн застави, повідомляє Офіс Генпрокурора. 

Крім цього, вище командування відсторонило його від виконання службових обов’язків.

Раніше "Українська правда" оприлюднила матеріал про знущання над бійцями 211-ої понтонно-мостової бригади. Розслідування інцидентів триває від весни цього року, однак досі покараних немає. Винуватці отримали підвищення, а ті, хто почав говорити про проблему, потрапив у піхоту.

Встановлено, що восени 2023 року Побережнюк залучив чотирьох підлеглих до будівництва свого будинку на Хмельниччині, замість їхньої служби в зонах бойових дій. Військових офіційно включили у наказ про відрядження на Миколаївщину, де вони нібито виконували обов’язки, проте насправді вони там не перебували. При цьому отримали зарплату та бойові виплати на загальну суму майже мільйон гривень.

У Генштабі після виходу розслідування заявили про проведення перевірки щодо зловживань посадових осіб. А за рішенням Головнокомандувача ЗСУ до військової частини направили комісію Військової служби правопорядку.

Згодом стало відомо, що ситуацію у бригаді розпорядився вивчити міністр оборони Рустем Умєров. Правоохоронці розпочали досудове розслідування.

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