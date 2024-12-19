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Опитування: українці вважають, що усі фракції у ВР перешкоджають розвитку держави

Найкраще респонденти оцінили роботу францій "Європейська солідарність" та "Голос". 

Опитування: українці вважають, що усі фракції у ВР перешкоджають розвитку держави
Фото: нардеп «Голосу» Ярослав Железняк

Упродовж 1-9 грудня Київський міжнародний інститут соціології (КМІС) провів всеукраїнське опитування щодо оцінки українцями діяльності фракцій у парламенті. Згідно із результатами, українці найбільше задоволені роботою фракцій "Європейська солідарність" та Голос". 

Про це йдеться у звіті КМІС. 

"Під час опитувань соціологи часто досліджують ставлення до різних інституцій, зокрема, і до Верховної Ради. Водночас важливо розуміти, що Верховна Рада складається з різних фракцій і груп і насправді ставлення до них може бути досить різним", – наголосили дослідники. 

У цьому опитуванні для кожної фракції (а також до групи «Платформа за мир і життя», утвореної на основі колишньої фракції «ОПЗЖ») ставили запитання: "Чи діяльність фракції скоріше йде на користь України, чи скоріше перешкоджає розвитку держави?" 

У випадку всіх фракцій більше тих, хто вважає, що ця фракція перешкоджає розвитку держави, ніж тих, хто вважає, що її діяльність йде на користь України. 

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Відносно найкраще респонденти оцінили діяльність фракцій «Європейська солідарність» (36% вважають, що її діяльність іде на користь Україні проти 41%, які вважають, що, навпаки, перешкоджає розвитку) і «Голосу» (29% проти 35%). Далі йде фракція «Батьківщини» (25% проти 47%).

У випадку фракції «Слуги народу» 18% вважають, що діяльність фракції йде на користь України, а 65% вважають, що перешкоджає розвитку.

На запитання щодо групи «Платформа за мир і життя» 15% висловили думку, що її діяльність корисна для України, а протилежної думки дотримуються 50%.

Більше половини респондентів – 55%, позитивно оцінили діяльність хоча би однієї фракції з переліку. Разом з цим є 16%, які для кожної фракції зазначили, що її діяльність «перешкоджає» розвитку України.

Опитування щодо роботи фракцій у парламенті
Фото: КМІС
Опитування щодо роботи фракцій у парламенті

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