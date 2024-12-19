Опитування: українці вважають, що усі фракції у ВР перешкоджають розвитку держави

Упродовж 1-9 грудня Київський міжнародний інститут соціології (КМІС) провів всеукраїнське опитування щодо оцінки українцями діяльності фракцій у парламенті. Згідно із результатами, українці найбільше задоволені роботою фракцій "Європейська солідарність" та Голос".

Про це йдеться у звіті КМІС.

"Під час опитувань соціологи часто досліджують ставлення до різних інституцій, зокрема, і до Верховної Ради. Водночас важливо розуміти, що Верховна Рада складається з різних фракцій і груп і насправді ставлення до них може бути досить різним", – наголосили дослідники.

У цьому опитуванні для кожної фракції (а також до групи «Платформа за мир і життя», утвореної на основі колишньої фракції «ОПЗЖ») ставили запитання: "Чи діяльність фракції скоріше йде на користь України, чи скоріше перешкоджає розвитку держави?"

У випадку всіх фракцій більше тих, хто вважає, що ця фракція перешкоджає розвитку держави, ніж тих, хто вважає, що її діяльність йде на користь України.

Відносно найкраще респонденти оцінили діяльність фракцій «Європейська солідарність» (36% вважають, що її діяльність іде на користь Україні проти 41%, які вважають, що, навпаки, перешкоджає розвитку) і «Голосу» (29% проти 35%). Далі йде фракція «Батьківщини» (25% проти 47%).

У випадку фракції «Слуги народу» 18% вважають, що діяльність фракції йде на користь України, а 65% вважають, що перешкоджає розвитку.

На запитання щодо групи «Платформа за мир і життя» 15% висловили думку, що її діяльність корисна для України, а протилежної думки дотримуються 50%.

Більше половини респондентів – 55%, позитивно оцінили діяльність хоча би однієї фракції з переліку. Разом з цим є 16%, які для кожної фракції зазначили, що її діяльність «перешкоджає» розвитку України.

Фото: КМІС Опитування щодо роботи фракцій у парламенті