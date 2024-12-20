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На Донеччині за добу внаслідок російських обстрілів 4 людини загинули і 3 отримали поранення

Люди постраждали у населених пунктах Шевченко, Катеринівка, Сіверськ, Миколаївка.

На Донеччині за добу внаслідок російських обстрілів 4 людини загинули і 3 отримали поранення
Фото: телеграм / Zelenskiy

На Донеччині за минулу добу внаслідок російських обстрілів 4 людини загинули і 3 отримали поранення. 

Про це повідомляє очільник Донецької ОВА Вадим Філашкін. 

“За 19 грудня росіяни вбили 4 жителів Донеччини: 2 у Шевченку, 1 у Катеринівці і Сіверську. Ще 3 людини в області за добу дістали поранення”, – йдеться у повідомленні.

Зазначимо, сьогодні зранку росіяни запустили по Києву 8 ракет, попередньо це - "Кинджали" та "Іскандери". Відомо про 9 постраждалих. Також виявили тіло одного загиблого. У Києві внаслідок ворожої атаки без тепла залишилися 16 лікувальних закладів, 17 шкіл і 13 дитсадочків.

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