Пожежу локалізовано о 04:05. Загиблих та постраждалих немає.

Пожежа на складі на Київщині

Сьогодні о 00:50 внаслідок чергової ворожої атаки російських безпілотників на території Бориспільського району сталося загоряння складського приміщення площею 15 000 кв.м.

Про це повідомила Державна служба з надзвичайних ситуацій.

На місці працюють 72 надзвичайники ДСНС та 24 одиниці техніки. До ліквідації залучено спеціалізовану техніку з Києва, аеропорту “Бориспіль”, місцеві пожежні команди, пожежний потяг Південно-Західної залізниці, а також автомобілі для підвозу води від місцевих органів влади.

Пожежу локалізовано о 04:05. Загиблих та постраждалих немає.

Фото: ДСНС Наслідки атаки безпілотніка на Київщині

Фото: ДСНС

Фото: ДСНС

Фото: ДСНС

Зранку 20 грудня Росія завдала ракетної атаки по Києву, запустивши щонайменше пʼять ракет. У столиці спрацювала ППО. Є щонайменше двоє постраждалих. Пошкоджено автомобілі, будинки, офісне приміщення та тепломагістраль.