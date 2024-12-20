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​Уночі на Київщині внаслідок атаки безпілотників загорівся склад

Пожежу локалізовано о 04:05. Загиблих та постраждалих немає.

​Уночі на Київщині внаслідок атаки безпілотників загорівся склад
Пожежа на складі на Київщині
Фото: ДСНС

Сьогодні о 00:50 внаслідок чергової ворожої атаки російських безпілотників на території Бориспільського району сталося загоряння складського приміщення площею 15 000 кв.м.

Про це повідомила Державна служба з надзвичайних ситуацій.

На місці працюють 72 надзвичайники ДСНС та 24 одиниці техніки. До ліквідації залучено спеціалізовану техніку з Києва, аеропорту “Бориспіль”, місцеві пожежні команди, пожежний потяг Південно-Західної залізниці, а також автомобілі для підвозу води від місцевих органів влади.

Пожежу локалізовано о 04:05. Загиблих та постраждалих немає.

Наслідки атаки безпілотніка на Київщині
Фото: ДСНС
Наслідки атаки безпілотніка на Київщині

Фото: ДСНС

Фото: ДСНС

Фото: ДСНС

Зранку 20 грудня Росія завдала ракетної атаки по Києву, запустивши щонайменше пʼять ракет. У столиці спрацювала ППО. Є щонайменше двоє постраждалих. Пошкоджено автомобілі, будинки, офісне приміщення та тепломагістраль.

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