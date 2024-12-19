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Умєров анонсував засідання формату “Рамштайн” наступного місяця

У 2025 році Португалія обіцяє зберегти рівень допомоги не нижче цьогорічного.

Умєров анонсував засідання формату “Рамштайн” наступного місяця
Міністр оборони України Рустем Умєров
Фото: Олександр Ратушняк

Міністр оборони України Рустем Умєров повідомив, що провів телефонну розмову з португальським колегою Нуну Мелу.

“Подякував португальським партнерам за підтримку України. Нуну Мелу запевнив, що у 2025 році Португалія збереже рівень допомоги не нижче цьогорічного”, - написав Умєров.

Також сторони обговорили перспективи співпраці у сфері оборонної промисловості. Умєров запропонував Португалії наступного року розглянути можливість спрямування коштів на фінансування українського виробництва. Зокрема, співрозмовники домовилися провести консультації щодо можливостей української оборонної індустрії.

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Крім того, окрему увагу приділили питанням взаємодії щодо постачання дронів для Сил оборони України.

“У січні зустрінемося особисто в межах чергового засідання формату “Рамштайн”. Плануємо детально обговорити подальші кроки для посилення безпекової співпраці між Україною та Португалією у 2025 році”, - підсумував Умєров.

  • У травні цього року Україна і Португалія підписали безпековий договір із можливістю продовження на десять років. Португалія надасть щонайменше 126 млн євро військової підтримки цього року.
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