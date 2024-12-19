Умєров анонсував засідання формату “Рамштайн” наступного місяця

У 2025 році Португалія обіцяє зберегти рівень допомоги не нижче цьогорічного.

Міністр оборони України Рустем Умєров повідомив, що провів телефонну розмову з португальським колегою Нуну Мелу.

“Подякував португальським партнерам за підтримку України. Нуну Мелу запевнив, що у 2025 році Португалія збереже рівень допомоги не нижче цьогорічного”, - написав Умєров.

Також сторони обговорили перспективи співпраці у сфері оборонної промисловості. Умєров запропонував Португалії наступного року розглянути можливість спрямування коштів на фінансування українського виробництва. Зокрема, співрозмовники домовилися провести консультації щодо можливостей української оборонної індустрії.

Крім того, окрему увагу приділили питанням взаємодії щодо постачання дронів для Сил оборони України.

“У січні зустрінемося особисто в межах чергового засідання формату “Рамштайн”. Плануємо детально обговорити подальші кроки для посилення безпекової співпраці між Україною та Португалією у 2025 році”, - підсумував Умєров.