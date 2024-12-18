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Зеленський: ключовими темами переговорів у Брюсселі будуть безпекові гарантії, посилення української армії та надання ППО

Переговори у Брюсселі триватимуть два дні.

Зеленський: ключовими темами переговорів у Брюсселі будуть безпекові гарантії, посилення української армії та надання ППО
Володимир Зеленський під час пресконференції з президентом Євроради 1 грудня 2024 року

Ключовими темами переговорів у Брюсселі, які триватимуть два дні, будуть безпекові гарантії, посилення армії та надання Україні систем ППО.

Про це розповів президент України Володимир Зеленський під час спільного підходу до преси з генсеком НАТО Марком Рютте.

“Я гадаю, що це дуже гарна можливість поговорити про безпекові гарантії для України”, - сказав Зеленський.

Він зауважив, що дуже важливо за ці дні зустрітися з усіма партнерами України і мати спільну, не розділену позицію Європи, про те, як убезпечити Україну та українців.

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Володимир Зеленський вже зустрівся з президентом Франції Емануелем Макроном, а на завтра запланована його зустріч з іншими лідерами Європейського Союзу.

  • Президент України Володимир Зеленський прибув у Брюссель для того, щоб провести перемовини із партнерами та взяти участь у засіданні Європейської ради. 
  • На цей візит заплановані зустрічі з лідерами й главами урядів Франції, Німеччини, Італії, Данії, Нідерландів, Польщі, Чехії, Генеральним секретарем НАТО, Президентом Євроради й Президенткою Єврокомісії, а також будуть представники Британії та інших країн.
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