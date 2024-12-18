Зеленський: ключовими темами переговорів у Брюсселі будуть безпекові гарантії, посилення української армії та надання ППО

Ключовими темами переговорів у Брюсселі, які триватимуть два дні, будуть безпекові гарантії, посилення армії та надання Україні систем ППО.
Про це розповів президент України Володимир Зеленський під час спільного підходу до преси з генсеком НАТО Марком Рютте.
“Я гадаю, що це дуже гарна можливість поговорити про безпекові гарантії для України”, - сказав Зеленський.
Він зауважив, що дуже важливо за ці дні зустрітися з усіма партнерами України і мати спільну, не розділену позицію Європи, про те, як убезпечити Україну та українців.
Володимир Зеленський вже зустрівся з президентом Франції Емануелем Макроном, а на завтра запланована його зустріч з іншими лідерами Європейського Союзу.
- Президент України Володимир Зеленський прибув у Брюссель для того, щоб провести перемовини із партнерами та взяти участь у засіданні Європейської ради.
- На цей візит заплановані зустрічі з лідерами й главами урядів Франції, Німеччини, Італії, Данії, Нідерландів, Польщі, Чехії, Генеральним секретарем НАТО, Президентом Євроради й Президенткою Єврокомісії, а також будуть представники Британії та інших країн.