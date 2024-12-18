Премʼєр Болгарії Дімітар Главчев просить згоди Національних зборів на підписання двосторонньої безпекової угоди з Україною

Без згоди парламенту він цього не робитиме.

Очільник уряду Болгарії Дімітар Главчев просить парламент надати згоду на підписання безпекової угоди з Україною.

Про це повідомляє видання БНР.

"Якщо Національні збори не зберуть більшості для підтримки угоди, я її не підпишу", – запевнив Главчев.

Також глава уряду Болгарії підкреслив, що угода є політичною та юридично необов'язковою. Крім того, вона не підпадає під сферу дії договорів, які підлягають ратифікації Національними зборами.

"Єдине, що мене турбує – це десятирічний термін дії… Але я думаю, що занадто оптимістично думати, що 10 років ми будемо тимчасовим урядом", – зазначив Главчев.