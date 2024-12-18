Шмигаль зустрівся із главою МЗС Автралії

Шмигаль наголосив на важливості посилення санкцій проти Росії.

Прем’єр-міністр України Денис Шмигаль зустрівся із главою МЗС Австралії Пенні Вонг. Під час зустрічі дипломати обговорили актуальні оборонні потреби.

Про це Денис Шмигаль написав у соцмережах.

"Австралія — найбільший донор військової допомоги Україні поза межами НАТО. Загальний обсяг наданої допомоги складає понад $1 мільярд, з яких $880 мільйонів — військова підтримка. Обговорили актуальні оборонні потреби", — каже Прем'єр Шмигаль.

Він подякував Австралії за перерахування €50 мільйонів Європейському банку реконструкції та розвитку.

"Це відкриє для України кредитну лінію на суму €250 мільйонів, що допоможе у відновленні та зміцненні нашої стійкості. Закликав також австралійський бізнес долучатися до відбудови", — наголосив Шмигаль.

Глава українського уряду додав, що Україна цінує підтримку й енергетичного сектору. Вонг оголосила про внесок Австралії до Фонду енергетичної підтримки України на суму $6,39 мільйона.

Шмигаль наголосив на важливості посилення санкцій проти Росії та подякував австралійському уряду за приєднання до ініціативи щодо протидії "тіньовому флоту" РФ.

"Попри значну відстань, ми відчуваємо сильну й вагому підтримку, яку Австралія надає Україні від початку російської незаконної агресивної війни. Подякував австралійському уряду й народу за цю допомогу", — підсумував Шмигаль.