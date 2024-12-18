До Києва вперше за 10 років прибула міністерка закордонних справ Австралії Пенні Вонг

Австралія відновлює роботу посольства в Україні.

Про це йшлося під час зустрічі у Києві міністра закордонних справ Андрія Сибіги та його австралійської колеги Пенні Вонг, яка здійснила перший за десять років двосторонній візит глави МЗС своєї країни до України.

Сторони провели детальні переговори, ключовою темою яких стала додаткова підтримка України з боку Австралії.Глави української та австралійської дипломатій приділили значну увагу загрозам, пов’язаним із поглибленням співпраці Росії та Північної Кореї.

Як зазначав Сибіга, підтримка України – в прямих інтересах Австралії, адже зміцнює стабільність не лише в Європі, але й в Індо-Тихоокеанському регіоні.

Український міністр привітав рішення Австралії перерахувати 50 мільйонів євро Європейському банку реконструкції та розвитку, а також зробити внесок до Фонду енергетичної підтримки України на суму 6,39 мільйона доларів США.

Глава українського дипломатичного відомства подякував Австралії за надану військову допомогу, зокрема за нещодавнє надання 49 танків "Абрамс" та 14 катерів.

Загальний обсяг допомоги Австралії склав понад 1 мільярд доларів, з яких 880 мільйонів – військова допомога.

Міністр поінформував свою колегу про нагальні потреби українського війська та звернувся із запитом на додаткову військову підтримку, включаючи австралійські бронемашини “Бушмастер” та інше озброєння. Андрій Сибіга також запропонував врахувати потреби України при списанні військової техніки, що перебуває на озброєнні Австралійських Сил Оборони.

Глава МЗС запросив австралійську сторону взяти участь у Конференції з питань відновлення України в Італії наступного року. Він підкреслив, що Україна вітатиме залучення Австралії та австралійських компаній до відбудови.