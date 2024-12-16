МЗС: все, на що мають право претендувати білоруські посадовці, це справедливий процес за злочин агресії проти України

Перед тим білоруський чиновник заявив про необхідність “гарантій безпеки” для Білорусі.

МЗС України з подивом сприйняло заяву посадовця білоруського МЗС про те, що РБ буцімто претендує на “місце за столом мирних переговорів”, де вона прагне отримати якісь “гарантії безпеки”.

Про це повідомив речник МЗС України Георгій Тихий.

Він нагадав, що білоруський режим у лютому 2022 року став співучасником повномасштабного збройного вторгнення РФ в Україну. Це сталось всупереч ч. 2 ст. 18 Конституції Білорусі, яка акцентує на тому, що “Республіка Білорусь виключає військову агресію зі своєї території щодо інших держав”.

Тоді Російська Федерація використала територію Білорусі для збройної агресії проти України, і на сьогодні саме Росія є єдиним джерелом реальних безпекових загроз для Білорусі.

“Все, на що мають право претендувати білоруські посадовці, це справедливий розгляд у рамках процесу з притягнення агресора та його поплічників до міжнародно-правової відповідальності за злочин агресії проти України”, - наголосив Тихий.